-Anlaşma TPAO'ya yeni alanlar açacak ANKARA (A.A) - 22.09.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, KKTC ile yapılan kıta sahası sınırlandırma anlaşmasının özellikle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) yeni alanlar açacağını bildirdi. Bakan Yıldız, Libya Ulusal Geçiş Konseyi Yürütme Kurulunun Enerji İşlerinden Sorumlu Üyesi Awat El-Barasi ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dün ABD'de Türkiye Cumhuriyeti KKTC arasında imzalanan kıta sahası sınırlandırma anlaşmasının özellikle TPAO'ya yeni bir açtığını söyleyen Yıldız, bundan sonraki süreçte KKTC'nin ruhsat alanlarını belirleyerek, bunları ilana çıkacağını kaydetti. Yıldız, ''İnanıyorum ki TPAO oradan aramalarla alakalı yetki alacaktır ve KKTC Bakanlar Kurulunun onayı ile beraber bu devreye girecektir. Ama biz bu yeni açılan alanla beraber oradaki çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz ve programımızı öne alıyoruz'' dedi. Akdeniz'le alakalı dizayn edilmiş bir program bulunduğunu hatırlatan Enerji Bakanı, bu programın öne alınacağını, bölgede Norveç firmasıyla beraber yapılan çalışmaların devam edeceğini, aynı zamanda yarın da Piri Reis gemisinin yola çıkartılacağını bildirdi. Piri Reis'e askeri refakat olup olmayacağı yönündeki sorular üzerine Yıldız, ''Gerektiği kadar olacak'' yanıtını verdi. -Uluslararası şirketlerle alakalı tasnif- Dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan anlaşmanın özellikle denizlerde faaliyet gösteren uluslararası şirketlerle alakalı bir tasnife gitmelerini zorunlu kıldığını belirten Yıldız, ''Yani bu muazalı bölgede uluslararası hukuka aykırı davranan ve çalışmalarını bu yönde sürdüren firmaların bizim yapacağımız çalışmada listede yer alamayacağını söylemeliyim. TPAO'nun işbirliği yapacağı firmalar arasında bu tür firmalar olmamasına özellikle özen göstereceğiz'' dedi. ''Bütün komşularla sıfır problem üzerine kurulu yapının istismar edilmesi halinde ki şu anda bunun bir kısım belirtilerini görüyoruz, ancak biz o zaman harekete geçiyoruz'' diyen Yıldız, Türkiye'nin davranışlarının hiçbir zaman başkalarının yaptığı gibi tahrikkar olmayacağını kaydetti. Bakan Yıldız, kıta sahası sınırlandırma anlaşmasının verdiği yetki ve onun genişlediği alan neresi ise bu alanların kullanılabileceğini ve şu anda programlarında da bu alanlar bulunduğunu bildirdi. KKTC ile yapılan kıta sahası sınırlandırma anlaşmasının Kıbrıs adasının tamamını kapsayıp kapsamadığının sorulması üzerine Bakan Yıldız, öncelikle adanın kuzeyinde bu aramaların yapıldığını, ama çakışan alanlar da bulunduğunu söyledi. Bakan Yıldız, ''Gerek görüldüğünde de o alanlara tabi ki girilecektir'' diye konuştu.