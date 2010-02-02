'Anlaşma olmazsa Suriye'yle savaşabiliriz'

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Berlusconi: İsrail

AB üyesi olsun

İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, Suriye ile barış anlaşması yapmamaları halinde savaş çıkabileceği uyarısında bulundu.İsrail ordusunun üst düzey yetkilileriyle biraraya gelen Barak, müzakerelere bir an önce başlamanın hayati önem taşıdığını belirtti.Barak, 2010'un Suriye ile barış yapılması açısından birçok zorluğun yanı sıra fırsatları da içerdiğini söyledi. İsrail Savunma Bakanı, anlaşma sağlanamaması durumunda savaş çıkabileceği uyarısında da bulundu.Barak, savaştan sonra aynı konuları ele almak üzere tekrar Suriye ile masaya oturmak zorunda kalacaklarını anlattı.Ehud Barak, savaş çıkmadan Suriye'nin İsrail'i güçlü gördüğü dönemde masaya oturmalarının önemini vurguladı.İsrail'e bir ziyaret gerçekleştiren İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, İsrail'in AB üyesi olmasını önerdi.İtalya Başbakanı Silvia Berlusconi, ''İsrail'i AB üyesi olarak görmek istediğini'' söyledi.Beraberinde 8 bakanla birlikte üç günlük resmi bir ziyaret için İsrail'e gelen Berlusconi, ''siyasette öncü biri olarak en büyük arzum, İsrail'in AB üyeliğini sağlamak''dedi.Berlusconi için düzenlenen karşılama töreninde konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da ziyaretin tarihsel önemde olduğuna dikkati çekerek, Berlusconi'nin barışın coşkulu bir destekçisi olduğunu belirtti. Netanyahu, ziyaret sırasında tarafların enerji, çevre ve sağlık alanları da dahil olmak üzere çeşitli konularda anlaşmalar imzalayacaklarını kaydetti.Netanyahu, ''Batı kültürünün temelinin Kudüs ve Roma'da atıldığını'' ifade ederken, Berlusconi de ''Yahudi-Hristiyan kültürünün, Batı medeniyetinin temelini oluşturduğunu'' söyledi.Kabinenin önde gelen bakanları Berlusconi'ye eşlik ediyor. İsrail ve İtalya kabineleri ziyaret sırasında ortak toplantı yapacak.