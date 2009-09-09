'Anlaşma olmasa da finansman ele alınmalı'

IMF Dış İlişkiler Direktörü Atkinson, anlaşma olmasa da kamu finansmanındaki kötüleşmenin ele alınması gerektiğini söyledi.
IMF-Dünya Bankası sonbahar toplantılarının
hazırlıkları için İstanbul'a gelen IMF Dış İlişkiler Direktörü Caroline
Atkinson, IMF-Türkiye görüşmelerinin hangi aşamada olduğunu CNBC-e'ye
anlattı.
"Türkiye
için en iyi politikanın ne olacağını görüşmeye devam ediyoruz" diyen
Atkinson, şunları söyledi: "Herhangi bir anlaşma olup olmayacağı
konusunda kesin cevap veremem ancak IMF anlaşması olsun ya da olmasın
Türkiye'nin kamu finansmanındaki kötüleşmeyi ele alması çok önemli.
Anlaşma konusunda sürecin nasıl ilerleyeceği hükümetin karar vereceği
bir şey."
IMF'nin
giderek daha esnek olmaya çalıştığını ve görüşmelere her zaman açık
olduğunu belirten Atkinson, Türkiye ile görüşmelerin tamamlanması
konusunda herhangi bir son tarihleri olmadığını da vurguladı. “
Atkinson, Türkiye'nin küresel krizden kötü etkilendiğini ancak krize
düşmediğini belirtirken, IMF'nin krizin derinleştiği son 1 yılda 20
ülkeyle 160 milyar dolarlık anlaşma yaptığını kaydetti.