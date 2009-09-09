'Anlaşma olmasa da finansman ele alınmalı'

IMF-Dünya Bankası sonbahar toplantılarının hazırlıkları için İstanbul'a gelen IMF Dış İlişkiler Direktörü Caroline Atkinson, IMF-Türkiye görüşmelerinin hangi aşamada olduğunu CNBC-e'ye anlattı.

Atkinson, Türkiye'nin küresel krizden kötü etkilendiğini ancak krize düşmediğini belirtirken, IMF'nin krizin derinleştiği son 1 yılda 20 ülkeyle 160 milyar dolarlık anlaşma yaptığını kaydetti.