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Ekonomi

'Anlaşma olmasa da finansman ele alınmalı'

IMF Dış İlişkiler Direktörü Atkinson, anlaşma olmasa da kamu finansmanındaki kötüleşmenin ele alınması gerektiğini söyledi.

09 Eylül 2009 03:00

IMF Dış İlişkiler Direktörü Atkinson, anlaşma olmasa da kamu finansmanındaki kötüleşmenin ele alınması gerektiğini söyledi.

IMF-Dünya Bankası sonbahar toplantılarının hazırlıkları için İstanbul'a gelen IMF Dış İlişkiler Direktörü Caroline Atkinson, IMF-Türkiye görüşmelerinin hangi aşamada olduğunu CNBC-e'ye anlattı.

"Türkiye için en iyi politikanın ne olacağını görüşmeye devam ediyoruz" diyen Atkinson, şunları söyledi: "Herhangi bir anlaşma olup olmayacağı konusunda kesin cevap veremem ancak IMF anlaşması olsun ya da olmasın Türkiye'nin kamu finansmanındaki kötüleşmeyi ele alması çok önemli. Anlaşma konusunda sürecin nasıl ilerleyeceği hükümetin karar vereceği bir şey."

IMF'nin giderek daha esnek olmaya çalıştığını ve görüşmelere her zaman açık olduğunu belirten Atkinson, Türkiye ile görüşmelerin tamamlanması konusunda herhangi bir son tarihleri olmadığını da vurguladı. “

Atkinson, Türkiye'nin küresel krizden kötü etkilendiğini ancak krize düşmediğini belirtirken, IMF'nin krizin derinleştiği son 1 yılda 20 ülkeyle 160 milyar dolarlık anlaşma yaptığını kaydetti.

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