-ANLAŞMA KAHİRE'DE İMZALANACAK TEL AVİV (A.A) - 27.04.2011 - El Fetih ve Hamas arasında bugün varılan anlaşmanın, Kahire'de tüm Filistinli gruplar arasında birkaç gün içinde imzalanması bekleniyor. Filistin basınına göre Hamas heyetindeki isimlerden İzzet El Rişk, Kahire'nin tüm Filistinli grupları davet edeceğini ve iki taraf arasındaki uzlaşma anlaşmasının, El Fetih'in başkanı ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas'ın Şam'daki siyasi lideri Halid Meşal'ın huzurunda imzalanacağını belirtti. El Fetih parlamento grubu başkanı ve Hamas'la görüşmelerde El Fetih heyetinin başkanlığını yürüten Azzam El Ahmed de Gazze'deki Kudüs radyosuna yaptığı açıklamada, Mısır'ın birkaç haftadır taraflar arasında gizlice temaslar yürüttüğünü söyledi. El Ahmed, Mısır'ın, Filistinli tüm siyasi grupları mayıs ayı başında Kahire'ye davet ederek, onların değerlendirmelerini de dinleyeceğini ve bölünmeyi sona erdirecek nihai anlaşmanın imzalanacağını açıkladı. Azzam El Ahmed, kurulması öngörülen geçici hükümetin bir teknokratlar hükümeti olacağını ve Filistinli tüm gruplardan temsilciler bulunacağını kaydetti. Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime el koyduğu 2007 yılı ortalarından bu yana hasım haline gelen, El Fetih ile Hamas arasında birliği yeniden sağlamaya yönelik ön anlaşmanın bugün Kahire'de imzalandığı bildirilmişti. El Fetih ve Hamas heyetleri dün Kahire'ye gitmişler ve Mısır istihbaratının yeni Başkanı Murad Muvafi ile görüşmüşlerdi.