Anlaşma imzalandı, Beşiktaş kış aylarında nerede oynayacak?

Beşiktaş yönetimi, Medipol Başakşehir Kulübü ile maçlarını Fatih Terim Stadı’nda oynamak için yeni bir anlaşma imzaladı. Siyah-beyazlılar, 2.5 ay sonra Atatürk Olimpiyat Stadı’na veda etmeyi planlıyor. İstanbul ’da havalar soğuyana kadar Atatürk Olimpiyat Stadı’nda kalmak isteyen yönetim, Kasım ayının ortasında Fatih Terim Stadı’na taşınacak. Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile 5 maçlık anlaşma imzalayan Beşiktaş, bu hakkını kış aylarında kullanacak.

Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynayacağı 5 maçtan sonra tamamen Vodafone Arena’ya geçmenin hazırlıklarını yapıyor. Kulübün kuruluş yılı olan 1903'e atıfta bulunarak 19.03'e denk gelen tarihte yeni stada geçmek isteyen Kartal, şartlar ne olursa olsun Olimpiyat Stadı defterini kapatmak istiyor.

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi maçlarını ise zorunlu olarak Olimpiyat Stadı’nda oynayacak. Zira kulüp, Avrupa kupaları için Olimpiyat Stadı’nı sezon başında UEFA’ya bildirmişti.