-Anketten Filistin'e destek çıktı ANKARA (A.A) - 19.09.2011 - Filistin yönetimi, dünya tarafından devlet olarak tanınmak için bu hafta Birleşmiş Milletler'e tam üyelik başvurusu yapmaya hazırlanırken, küresel ölçekteki bir ankete katılanların çoğunluğu Filistin'in tanınması gerektiği görüşünü savundu. BBC'nin 19 ülkede yaptığı ankete katılanların yüzde 49'u, ülkelerinin Filistin'i BM'de devlet olarak tanıması gerektiğini belirtti. Ankete katılanların yüzde 21'i Filistin'in tanınmasına karşı çıkarken, yüzde 11'lik bir kesim ülkelerinin çekimser kalması gerektiği yönünde görüş bildirdi, yüzde 19 ise "fikrim yok" dedi. ABD'lilerin yüzde 45'i Filistin'in tanınmasını isterken, yüzde 36'sı buna karşı çıktı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Müslüman ülkelerden Filistin'e en yüksek destek Mısır'dan geldi. Mısırlılar'ın yüzde 90'ı Filistin'e destek verirken, Türkler'in yüzde 60'ı Filistin'in tanınmasını istedi. Çin, Fransa, Almanya ve İngiltere'de ankete katılanların çoğunluğu da Filistin'e destek verdi.