T24 LogoT24 Logo
Dünya

Anketten Filistin'e destek çıktı  ANKARA (A.A)

19 Eylül 2011 11:17

-Anketten Filistin'e destek çıktı  ANKARA (A.A) - 19.09.2011 - Filistin yönetimi, dünya tarafından devlet olarak tanınmak için bu hafta Birleşmiş Milletler'e tam üyelik başvurusu yapmaya hazırlanırken, küresel ölçekteki bir ankete katılanların çoğunluğu Filistin'in tanınması gerektiği görüşünü savundu. BBC'nin 19 ülkede yaptığı ankete katılanların yüzde 49'u, ülkelerinin Filistin'i BM'de devlet olarak tanıması gerektiğini belirtti. Ankete katılanların yüzde 21'i Filistin'in tanınmasına karşı çıkarken, yüzde 11'lik bir kesim ülkelerinin çekimser kalması gerektiği yönünde görüş bildirdi, yüzde 19 ise "fikrim yok" dedi. ABD'lilerin yüzde 45'i Filistin'in tanınmasını isterken, yüzde 36'sı buna karşı çıktı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Müslüman ülkelerden Filistin'e en yüksek destek Mısır'dan geldi. Mısırlılar'ın yüzde 90'ı Filistin'e destek verirken, Türkler'in yüzde 60'ı Filistin'in tanınmasını istedi. Çin, Fransa, Almanya ve İngiltere'de ankete katılanların çoğunluğu da Filistin'e destek verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24