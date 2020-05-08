Anketten çıkan sonuç: Çalışanlar arasında ofise geri dönme tedirginliği azalıyor

İnsan kaynakları sitesi Kariyer.net’in “Koronavirüs ve İş Hayatı” araştırmasının üçüncü dönem raporu yayınlandı. Araştırma beyaz yaka çalışanlar açısından evden çalışmanın ne kadar süreceği konusundaki belirsizliğin, ilk döneme göre 22 puan azaldığını ortaya çıkardı. Diğer yandan, beyaz yaka çalışanlar arasında evden çalışmanın mayıs ortası ya da mayıs sonunda biteceğine dair tahmin yapanların oranı, ilk dönemden bu yana 30 puan artarak yüzde 37’ye yükseldi.

Ofise geri dönme konusundaki tedirginlik düzeyi İK yetkililerinde yüzde 47’den yüzde 34’e, beyaz yaka çalışanlarda ise yüzde 54’ten yüzde 41’e gerileyerek üçüncü dönemde de azalma trendini korudu.

Post-Korona dönemi ile ilgili optimizm yükselişte

Araştırma kapsamında; İK yetkilileri ve beyaz yaka çalışanlara önümüzdeki günlerde salgının çalışma şekillerini nasıl etkileyeceği de soruldu. Beyaz yaka çalışanlar ile İK yetkililerinin “Salgının bir çok sektörde sert bir etkisinin olacağı” yönündeki düşüncelerinin üçüncü dönemde de pozitif anlamda iyileşmeye devam ettiği görüldü. Bu oran, ilk döneme kıyasla İK yetkililerinde yüzde 63’den yüzde 42’ye, beyaz yaka çalışanlarda ise yüzde 57’den yüzde 36’ya geriledi.

Evden/uzaktan çalışmaya uygun olan sektörler ve işler için salgın sonrasında da evden çalışma sisteminin devam edeceği yönündeki tahminlerin ise üçüncü dönemde de artış trendini koruduğu görüldü.



Her 10 çalışandan 6’sı sürekli olarak evden çalışıyor

Şirketlerinde evden çalışma yöntemi uygulandığını belirten İK yetkililerinin ve beyaz yaka çalışanların her 3 dönemde de yüzde 27-28’i, sadece belirli günlerde evden çalışma yöntemini uygulayabildiklerini belirtti. Son dönemde, yaptıkları iş evden çalışmaya uygun olmadığı için iş yerine gittiklerini ileten beyaz yaka çalışanların oranı ise ikinci döneme göre 3 puan artarak yüzde 16 oldu.

İlk dönemden bu yana beyaz yaka çalışanların yaklaşık yarısı, evden çalışmanın verimliliklerinde bir fark yaratmadığını dile getirdi. Evden çalışmanın çok daha verimli olduğunu düşünen İK yetkililerinin oranı (yüzde 28) ikinci döneme göre artarken, evden çalışmayı daha az verimli bulan İK yetkililerinin oranı (yüzde 40) üçüncü dönemde de çalışanlardan daha yüksek olmaya devam etti.

İK yetkilileri için evden çalışmanın daha az verimli olmasının en önemi iki sebebi “Çalışma arkadaşları ile eş zamanlı iş yürütememek” ve “Evde odaklanmanın zor olması”, üçüncü dönemde de değişmedi. Beyaz yaka çalışanlarda ise önceki dönemde ilk iki sebep arasında yer alan “Çalışma arkadaşlarıyla eş zamanlı iş yürütememek” seçeneği yerini “Motivasyonum düşüyor” seçeneğine bıraktı.

Diğer yandan işe alım sorumluluğu bulunan İK yetkililerinin ilk dönemde yüzde 37’si şirketlerinde evden çalışma uygulamasına geçilmesinin günlük işlerini olumsuz etkilediğini belirtirken, son dönemde bu oran yüzde 50’ye kadar yükseldi. Bu veri, İK yetkilerinin evden çalışma konusunda gün geçtikçe daha da zorlandıklarına işaret etti.

Öte yandan şirketlerinin aldığı önlemleri değerlendiren İK yetkililerinin yanıtlarına göre, kısa dönem çalışma modeline geçildiğini belirtenlerin oranı üçüncü dönemde de artmaya devam ederek yüzde 50’ye kadar yükseldi.