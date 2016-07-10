Anketlere göre seçmen belediyelere kayyum atanmasına karşı

AKP’nin DBP’li belediyelere kayyum atanması planı seçmenden destek görmedi. Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin araştırmasına göre, seçmenlerin yüzde 55.2’si görevden alınan belediye başkanının yerine gelecek ismin seçimle belirlenmesini istiyor.

AKP’nin yasal hazırlığını yaptığı yerel yönetimlere kayyum atanması düzenlemesine yönelik tartışmalar sürerken, Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin (AKAM) Türkiye genelinde gerçekleştirdiği “Büyükşehirler Yerel Memnuniyet Araştırması”, seçmenin yaşadığı il ya da ilçedeki suç işlediği iddiasıyla belediye başkanının görevinin düşürülmesi durumunda yeniden seçim yapılarak yeni bir belediye başkanının s-eçilmesini talep ettiğini gösterdi. Kayyum atanmasını isteyenlerin oranı yalnızca yüzde 7.3 oldu.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, AKP iktidarı yerel yönetimlere kayyum atanmasına yönelik kamuoyunda tartışma başlatırken AKAM’ın 2-8 Temmuz tarihleri arasında 30 il ve bağlı ilçelerinde 8 bin 890 kişiyle yüz yüze mülakat yöntemiyle gerçekleştirdiği araştırma seçmenin bu düzenlemeye karşı olduğunu gösteriyor.

Kayyuma destek % 7.3

Araştırma kapsamında “Yaşadığınız bölgenin belediye başkanının suç işlediği iddiasıyla belediye başkanlığı düşürülürse yeni belediye başkanı nasıl belirlenmelidir” sorusuna yanıt veren seçmenin yüzde 55.2’si yeniden seçim yapılması gerektiği görüşünü ifade etti. Seçmenin yüzde 35.1’i ise belediye meclisinin yeni belediye başkanını seçmesi gerektiği görüşünü dile getirdi. Hükümet ya da mahkeme tarafından belediyeye kayyum atanması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 7.3’te kaldı. Araştırmaya göre, seçmenin yaklaşık yüzde 90’ı ya doğrudan seçim yapılması ya da belediye meclis üyelerinin seçim yaparak yeni belediye başkanının belirlenmesi gerektiği görüşünde ortaklaştı. Başka bir deyişle her 10 seçmenden 9’u yaşadığı il ya da ilçedeki belediye başkanının görevinin düşürülmesi durumunda seçim yöntemiyle yeni belediye başkanının belirlenmesi gerektiği görüşünde.

Yerel yönetimlere kayyum atanmasına yönelik düzenlemenin TBMM’ye bu ay içerisinde sunulması beklenirken hükümet bu yöndeki düzenlemenin Meclis tatile girmeden Genel Kurul’dan geçirilmesini hedefliyor. Başta HDP olmak üzere muhalefet partilere söz konusu düzenlemeye karşı çıkarak “AKP seçimle kazanamadığı belediyeleri gasp etmeye çalışıyor” eleştirisi yapıyor.