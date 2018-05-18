"Anketlere göre, Erdoğan düşüşte, İnce, Akşener, Karamollaoğlu ve Demirtaş yükselişte"

Sözcü yazarı Necati Doğru, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlere dair yapılan anketlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oy oranında düşüş yaşandığını belirten Doğru, "Kendi zıddını yaratan ağlamaz" başlıklı yazısında sözlerine şöyle devam etti:

"Fakat onun tam tersi bir yönetim sözü veren Muharrem İnce, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş'ın ise yükselişte olduğunu söylüyor. Kaybedecek. Her şey kendi zıddını yaratır. Kendi zıddını yaratan ağlamaz"