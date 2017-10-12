"Anketlere göre AKP'nin oy oranı yüzde 34; Erdoğan korkuyor"

Planlarını 2019 seçimlerini kazanmak üzerine kuran AKP'nin, hem yerel yönetimler hem de genel oy oranıyla ilgili yapılan anket sonuçlarından büyük oy kaybettiği öne sürüldü. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, partinin genel oy oranı kararsızlar dağıtılmadan yüzde 34’lere düşerken, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere belediyelerin oy oranı partinin oy oranının çok altında kaldı.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle:

Mart 2019’daki yerel seçimlerde alınacak oy oranının bundan 7 ay sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin işareti olacağını düşünen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilse bile partinin Meclis’teki çoğunluğunu kaybetmesinden korkuyor.

Erdoğan’ın anket sonuçları üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’la başlayan istifa süreci için düğmeye bastığı kaydedildi. Erdoğan, partinin Afyon kampında “Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimi arasında fark oluşmamalı. Yoksa Meclis’te sıkıntı çekeriz” diyerek parti açısından bu tehlikeye dikkat çekmişti. Partinin oy oranındaki düşüklüğün yanı sıra partiyi endişelendiren bir başka nokta ise kararsızların yüzde 30’larda çıkması. Bu durumu 2001 yılındaki tabloya benzeten AKP kurmayları, seçmenin bütün partilere mesafe koyduğu, bunun da yeni oluşumlara zemin yaratacağı değerlendirmesini yapıyor. Edinilen bilgiye göre, bir ankette partinin oy oranı, kararsızlar dağıtılmadan yüzde 34, CHP yüzde 20-25 arasında, MHP ve HDP ise baraj altı görünüyor. Kararsızların oy oranının ise yüzde 30 dolayında olduğu belirtiliyor. Ankette, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bazı belediyelerin partinin oy oranının çok altında kaldığı kaydedildi. En düşük oy oranı olarak partinin genel oy oranının yarısında kalan Ankara’nın dikkat çektiği belirtiliyor.

Başbakan'dan valilere: Mevzuata takılmayın

Başbakan Binali Yıldırım’ın 81 ilin valisine, “Bizim değerlerimizde zulmetmek yoktur” ve “Mevzuatla uygulama arasında sıkışıp kalmayın. Şekil şartlarına asla takılmayın. Hata yapın ama hainlik yapmayın” mesajlarını vermesi dikkat çekti. Yıldırım Çankaya Köşkü’nde, 81 ilin valisine yemek verdi. Yıldırım, yemekteki konuşmasında şu mesajları verdi:

-Değerlerimizde zulmetmek yok: Sizlere önemli tavsiyede uyarıda bulunmak istiyorum. FETÖ ve PKK mücadelesinde dikkatli titiz bir şekilde kılı kırk yararak işlem yapmanız önem arzediyor. Bizim değerlerimizde zulmetmek yoktur.

-Hainlik yapmayın: Mevzuatla uygulama arasında sıkışıp kalmayın. Memleketin milletin işini yaparken usul hatası yapmaktan korkmayın. Şekil şartlarına asla takılmayın. Sahadaki işler usul hatası olmadan yapılmaz. Hata yapmayacağım diye titizlenen iş yapamaz. Bir tercih yapmak durumundasınız. İş mi yapacaksınız yoksa mevzuata mı sarılacaksınız. Hata yapın ama hainlik yapmayın