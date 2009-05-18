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Dünya

Anketlere göre Ahmedinejad ilk turda seçilecek

18 Mayıs 2009 20:26

İran'da 12 Haziranda düzenlenecek 10. dönem cumhurbaşkanı seçimleri için yapılan anketlere göre, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ilk turda seçilecek.

İran genelindeki 30 eyalette yapılan son anketlere göre, halkın yüzde 54,5'i Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a oy vermeyi düşünüyor.

Muhafazakar Ahmedinejad'ın bu sonuçlara göre en yakın rakibi reformcu Mir Hüseyin Musevi'ye yüzde 32,5 fark attığı belirtildi. Diğer adaylardan reformcu Mehdi Kerrubi'ye yüzde 3,2 ve muhafazakar Muhsin Rızai'ye de yüzde 2 oy çıktı.

Ankete katılan 15 bin kişinin yüzde 57,5'i seçimlerde kesinlikle oy kullanacağını belirtirken, geri kalan kısmın kararsızlar ile oy kullanmayacaklardan oluştuğu kaydedildi.

Basında yer alan haber ve yorumlarda da Kerrubi ile Rızai'ye pek şans tanınmıyor.

Seçime az bir süre kala Kerrubi'nin, Musevi lehine adaylıktan çekilmesi durumunda bile muhafazakarların ipi göğüsleyeceği tahmin ediliyor.

Yerel ve ulusal çapta 240 kadar siyasi grubun faaliyette bulunacağı seçimlerde 18 yaş ve üzeri 46,2 milyon seçmen oy kullanma hakkına sahip.

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