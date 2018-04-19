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Anketlerde yüzde 7-8 dolayında destek çıktığı iddia edilmişti; gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığı aday adaylığını açıkladı

"İktidar ülkeyi gasp ediyor, bu yüzden adayım"

19 Nisan 2018 01:19

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılacağını açıkladı. Erken seçim karanın duyurulmasının ardından gazeteci Levent Gültekin, kişesel Twitter hesabından cumhurbaşkanlığı aday adaylığını açıkladı.

TIKLAYIN- Levent Gültekin: Benden habersiz yapılan iki ankette cumhurbaşkanlığı için ismim yüzde 7-8'lerde çıktı

Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını, Twitter'da paylaştığı videoyla açıklayan gazeteci Gültekin şöyle konuştu: "İktidar erken seçim kararı aldı. Bu bir seçim değil bu bir gasptır. İktidar ülkeyi gasp ediyor. 24 Haziran'da seçim demek 'Ben seçimleri dün yaptım' demek, 'Benden başka ülkeyi kimse yönetemez' demek. Bunu kabul edemeyiz, biz bu ülkenin evladıyız. Hepimizin seçme, seçilme ve özgürce yaşama hakkı vardır. Bu hakkımızdan vazgeçemeyiz. İnsan gibi ağız tadıyla dostça, kardeşçe, özgürce yaşamak için aday oluyorum. Bu bir adaylık meselesi değil aslında. Bu bir sorumluluk alma meselesidir. Ülkemizi bir kişinin dudağı arasına bırakmama meselesidir. Bu bir kişiye 'Türkiye senden daha büyüktür' meselesidir. Hep beraber geleceğimize sahip çıkacağız. Ben bunun için varım, aday oluyorum, sizin de el vermenizi bekliyorum. El verirsek, omuz omuza verirsek kazanırız."

Gazeteci Gültekin, kendisinden habersiz yapılan anketlerde çıkan sonuçlarla ilgili  “Benim dışımda yapılanlar var. Benim haberim olmadan yapılanlar var. Yüzde 8 diyen de var, yüzde 7 diyen var. Bana ‘Saçmalama, çok büyük rakam’ diyorlar. Benim haberim olmadan yapılmış anketler bunlar. Yanılmış olabilirler diye bunu ölçmek için güvendiğim iki araştırma şirketinden anket istedim kendi paramı vererek” açıklamasında bulunmuştu.

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