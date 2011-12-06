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Dünya

Anketlerde Sarkozy geride PARİS (A.A)

06 Aralık 2011 17:13

-Anketlerde Sarkozy geride PARİS (A.A) - 06.12.2011 - Fransa'da yapılan son anketler, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerini Sosyalist Parti'nin adayı Francois Hollande'ın, Nicolas Sarkozy önünde açık farkla önde bitireceğini ortaya koyuyor. Ipsos kamuoyu araştırma şirketinin anketine göre, ikinci turda Hollande oyların yüzde 60'ını, Sarkozy ise yüzde 40'ını alacak. İlk tur seçimlerindeyse Hollande'ın yüzde 32, Sarkzoy'nin yüzde 25,5 ve aşırı sağın adayı Marine Le Pen'in yüzde 17 oranında oy alması bekleniyor.

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