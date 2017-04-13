“Anketlerde ‘evet’in içinde 4-5 puan ‘hayır’ var”

MHP Genel Başkan adaylarından Sinan Oğan, referanduma üç gün kala açıklanan anketlerdeki ‘evet’ oranlarının içerisinde 4-5 puan kadar ‘hayır’ olduğunu belirtti. Oğan, referandum tahminini en az “yüzde 53 hayır” olarak açıkladı.

Gazete DuvaR’dan Nergis Demirkaya’ya konuşan Oğan, anketlerle ilgili şunları söyledi:

“Her yerde evet propagandası yapılıyor. Milletin gözüne soka soka eveti çıkartacaklarını sanıyorlar ama tam tersine bu anketlerde evet oyu içinde en az 4-5 puan 'hayır' oyu var. Bir memurun, esnafın, devletle işi olan insanların anketlerde 'hayır' deme ihtimali var mı? Anketlerde 'yüzde 52 evet' varsa bu ancak “yüzde 47-48 evet” oyudur. Ben haftalardır sahadayım. Net rakam vereyim. Minimum hayır yüzde 53. Referandum sonucunun yüzde 53-57 hayır ile sonuçlanacağını düşünüyorum.

Halaçoğlu: En az yüzde 55 ‘Hayır’

MHP’den ihraç edilen Kayseri Milletvekili Prof. Yusuf Halaçoğlu da referandum sonucu için ‘yüzde 55 hayır’ diyen Halaçoğlu bu oranın görüşlerini açıklamaktan çekinen korkan kesimler de eklenince yüzde 60’ı bulabileceğini söyledi. Evet anketlerini “algı yaratmaya dönük” araştırmalar olarak nitelendiren Halaçoğlu, “Böyle olsa bu kadar agresif olmazlardı. Ama korkunun ecele faydası yok” dedi.

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