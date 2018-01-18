2019 seçimleri için anket şirketlerinin çalışmalarını yazan Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı, araştırmalarda HDP ve İyi Parti'nin oy oranlarının birbirine yakın çıktığını belirterek, "İki partinin oyları bütün araştırmalarda birbirine yakın çıkıyor ama ikisinde barajı aşıyor üçünde ise geride kalıyor. Aslına bakarsanız bugüne kadar yaşadığımız manipülasyonları galiba yine yaşamaya başladık" dedi.

Ataklı'nın "Anketler HDP ve İyi parti'de anlaşamıyor" başlığıyla yayımlanan (18 Ocak 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Seçimlere elbette neredeyse iki yıl var ama anket şirketleri tam kapasite çalışıyor. Yılbaşından bu yana birçok anket şirketi 2019'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ile ilgili ilk tahminlerini açıkladılar. Tabii anket şirketlerinin yaşadığı bir zorluk olduğunu fark ediyorum; milletin de kafası ister istemez karışıyor çünkü aynı gün iki seçim birden yapılacak. Bu durumda partilere verilecek oylarla cumhurbaşkanı adayına verilecek oylar birbirini tutmayacaktır. Kamuoyu araştırma şirketleri bu nedenle her iki seçim için farklı anket yöntemleri uyguluyor. Bu yazımda “bugün genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?” sorusuna verilen cevapları irdelemeye çalışacağım. İlk olarak ORC'nin rakamlarını vereyim; AKP: 47,2 CHP: 25,9 MHP: 10,8 HDP: 8,5 İYİ PARTİ: 5,5 ORC'ye göre eğer 2019'daki seçimlerde baraj yüzde 10'da kalacaksa üç parti Meclis'e girebiliyor. HDP ve yeni kurulan İYİ Parti parlamento dışı kalıyor. Gelelim SONAR'ın sonuçlarına; AKP: 40.1 CHP: 25.3 İYİ PARTİ: 14.2 HDP: 10.7 MHP: 7.09 Daha önce pek çok seçim tahmini doğru çıkan SONAR'ın anketine göre Meclis'e 4 parti birden girebiliyor, MHP ise parlamento dışında kalıyor. AKDENİZ'in sonuçları ise şöyle;

AKP: 45.8

CHP: 22.5

MHP: 12.7

HDP: 10.3

İYİ PARTİ: 8.7

Görüldüğü gibi Akdeniz şirketine göre parlamentoya giren partiler değişmiyor, yeni kurulan İYİ Parti ise barajı aşamıyor. MAK Araştırma da sadece iki partiye şans tanımış;

Eğer MAK'ın çıkardığı tahmin tutarsa Meclis iki partili sisteme dönüşecek. KONSENSUS'un şaşırtan sonucu;

AKP: 44.9 CHP: 23.7

MHP: 10.6 HDP: 9.1

İYİ Parti: 2.7

Diğer şirketlerin yanı sıra İYİ Partiyi en kötü gösteren Konsensus olmuş. Şirkete göre İYİ Parti ile birlikte HDP de sistem dışı kalıyor. Rakamlardan da görüleceği gibi araştırma şirketleri AKP ve CHP oylarında birbirine çok yakın rakamlar sunuyorlar. En büyük sorun İYİ Parti oylarında. Araştırma şirketlerinin verileri birbirleriyle çok farklı. İYİ Parti bir araştırmada 14.2 görünürken bir başkasında ise 2.7 gibi bir rakama inmiş. Araştırmaların sorunlu ikinci partisi ise HDP. Bu partinin oyları bütün araştırmalarda birbirine yakın çıkıyor ama ikisinde barajı aşıyor üçünde ise geride kalıyor. Aslına bakarsanız bugüne kadar yaşadığımız manipülasyonları galiba yine yaşamaya başladık. Bu anketler büyük oranda halkı yönlendirmeye yönelik.