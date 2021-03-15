Anketler "Cumhuriyetçi erkekler aşı olmak istemiyor" dedi; Fauci, Trump'ın destekçilerini teşvik etmesi gerektiğini söyledi

ABD'de anketler kendilerini Cumhuriyetçi olarak niteleyen erkeklerin yaklaşık yarısının Koronavirüs'e karşı aşı yaptırmayı düşünmediğini gösterirken ülkenin en yetkili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Anthony Fauci, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerini aşı olmaya teşvik edeceğini umduğunu söyledi.

The Guadian'da yer alan habere göre, ABD'de PBS NewsHour, NPR ve Maris şirketlerinin yaptığı bir anket kendilerini Cumhuriyetçi Partili olarak tanımlayan erkeklerin yaklaşık yarısının Koronavirüs aşısı olma planı olmadığını gösterdi.

Konuyla ilgili fikri alınan Dr. Anthony Fauci, "Donald Trump bu konuda destekçilerine seslenmeli mi?" sorusuna "Umarım seslenir çünkü bu veriler çok rahatsız edici. Bu kadar fazla insanın siyasi sebeplerden etkilenerek aşı olmaktan vazgeçmesi hiç mantıklı değil" dedi. Fauci, "Bu aşı milyonlarca insanın hayatını kurtaracak" dedi.

ABD'de Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, Jimmy Carter gibi eski başkanlar eşleriyle birlikte kamuoyunun önünde aşı oldu. Öte yandan ocak ayında aşı oldukları iddia edilen Donald Trump ve Melania Trump, bunu kameralar önünde yapmadı.