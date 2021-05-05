Sözcü yazarı Uğur Dündar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Eylül 2002’de Seçim Arenası programında iktidara gelmeleri karşısında verdiği vaatleri hatırlatarak bugünkü anketlere işaret etti. Dündar, ““Anketler ‘3Y'yi yok etme vaadiyle iktidara gelen AKP'yi, yine ‘3Y'nin sandığa gömeceğini gösteriyor” dedi.

Erdoğan’ın, “Bizim iktidarımızda bu türden acılar asla yaşanmayacak. Çünkü bankalar hortumlanmayacak, yolsuzluk yapılamayacak! Biz yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla, yani ‘3Y' ile mücadele etmek için iktidara geliyoruz. Ayrıca alacağımız önlemlerle ekonomiyi üretken hale getirip ihracatı artıracak ve Allah'ın izniyle döviz sıkıntısını tarihe gömeceğiz. Türkiye huzur dolu müreffeh bir ülke olacak. Hatta gelişmiş ülkelerdeki refah düzeyini bile geçeceğiz…” sözlerini hatırlatan Dündar, yazısında şunları kaydetti:

“Nitekim bu vaatler, AKP'yi tek başına iktidar yapıyor. Aradan 19 yıl geçtikten sonra içinde bulunduğumuz duruma bakar mısınız? Erdoğan'ın o programda mücadele ederek ortadan kaldırma sözü verdiği sorunların çoğu varlığını sürdürdüğü gibi, boyutları giderek daha da artıyor. Örneğin neredeyse kurumsallaşan yolsuzluk diz boyu!.. Yasaksız ülke iddiası, yerini yasaklar ülkesine çoktan bıraktı! Gün geçmiyor ki, akıllara durgunluk veren yeni bir yasak gelmesin!.. Sosyal medya işsizlik, yoksulluk, açlık ve sefalet sarmalından kurtulma umudunu yitirdikleri için canlarına kıyacaklarını söyleyenlerin mesajlarıyla dolup taşıyor. Ve ne yazık ki yurdun dört bir yanından intihar haberleri geliyor…

Anketler ‘3Y'yi yok etme vaadiyle iktidara gelen AKP'yi, yine ‘3Y'nin sandığa gömeceğini gösteriyor. İnanmayan bir cuma günü türbelere gidip baksın. Göklere yükselen dualara tanıklık yapsın!..”

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