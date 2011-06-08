-ANKETE GÖRE OBAMA'NIN RAKİBİ MITT ROMNEY WASHINGTON (A.A) - 08.06.2011 - ABD'de yapılan bir anket, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesinden sonra Amerikan kamuoyunda ABD Başkanı Barack Obama'ya verilen güçlü desteğin azaldığını ve Obama'nın ülke ekonomisi ve bütçe açığını idare etme şekline yönelik hoşnutsuzluğun yüksek rakamlara ulaştığını ortaya koydu. Washington Post ve ABC'nin ortaklaşa düzenlediği ankete göre, Amerikalıların yarıdan fazlası ülkenin ciddi anlamda yanlış yolda ilerlediği görüşünü dile getirirken, her 10 Amerikalı'dan 9'u da ülke ekonomisinin durumunu olumsuz olarak görmeye devam ediyor. Ankette, Obama'nın performansına verilen kamuoyu desteğinin yüzde 47'ye gerilediği, Başkan'ın performansını beğenmeyenlerin oranının ise yüzde 49'a yükseldiği tespit edildi. Oysa, Obama'ya yönelik destek, Bin Ladin'in öldürülmesinden sonra yüzde 56'ya yükselmişti. ABD'de gelecek yıl düzenlenecek başkanlık seçimlerinde seçmenlerin tercihinde önemli bir rol oynayacağı düşünülen ülke ekonomisinin durumu konusunda da anket sonuçları, Obama'ya desteğin düştüğünü gösteriyor. Buna göre, halkın yüzde 59'u, Obama'nın ekonomi politikalarını olumsuz olarak nitelerken, bu oran geçen aya göre yüzde 4'lük artışa tekabül ediyor. Bütçe açığıyla mücadele konusunda da Obama'nın politikalarını onaylayanların oranı yüzde 33 olarak belirlendi ve bu oran da Nisan ayına göre yüzde 6'lık düşüşü ortaya koyuyor. Washington Post'taki haberde, anketin, ülkedeki yüksek yakıt fiyatları, konut değerlerinin düşmesi ve yüksek işsizlik oranlarının, ekonomik toparlanmanın hızına dair kaygıları artırdığı ve kamuoyunda bu konuda geniş çapta bir karamsarlığın hakim olduğunu gösterdiği yorumu yapıldı. Ankete göre, Amerikalıların yüzde 89'u, ekonominin kötü durumda olduğunu düşünürken, yüzde 57'si ekonomik toparlanmanın başlamadığı ve yüzde 66'si ABD'nin yanlış yolda olduğu görüşünü savunuyor. Ekonomik konularda halk desteğinin Cumhuriyetçilere kaydığını gösteren birtakım tespitlere de yer veren anket, halkın yüzde 45'inin, ekonomi politikaları konusunda Kongre'deki cumhuriyetçilere Obama'ya göre daha fazla güvendiklerini ortaya koydu. Bu rakamın, geçen Mart ayına göre yüzde 11'lik artışa işaret ettiği belirtildi. Ankette, Obama'nın gelecek yıl başkanlık seçimlerinde olası cumhuriyetçi rakipleri karşısında pek de rahat olmayacağını gösteren bazı tespitler de yer alıyor. Buna göre, Obama, olası 6 cumhuriyetçi adayın 5'ine karşı kamuoyu desteği konusunda üstün konumda bulunmasına karşın, bu ay başında adaylığını açıklayan eski Massachusetts Valisi Mitt Romney ile başa baş çekişiyor. Obama ve Romney, tüm Amerikalılar arasında yapılan ankette yüzde 47 oranında eşit desteğe sahip olurken, kayıtlı seçmenler arasındaki ankette ise, Romney, yüzde 49 oranında destekle, yüzde 46 oranında destek gören Obama'nın üstünde yer alıyor.