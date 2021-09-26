Anket: Vatandaşların yüzde 96.5'i kira fiyatlarını yüksek buluyor

Aksoy Araştırma tarafından yayımlanan Türkiye Monitörü araştırmasının 38. Hafta sonuçlarına göre vatandaşların tamamına yakınının kira fiyatlarını yüksek bulduğu açıklandı.

Araştırmaya göre vatandaşların yüzde 96.5'i ev kiralarının yüksek olduğunu düşünüyor.

Araştırmaya katılanlara sorulan “Sizce Türkiye'de ev kiraları ne düzeydedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 79,1 “çok yüksektir” yanıtını verirken; yüzde 17,4 “yüksektir” yanıtını verdi.

Türkiye genelinde yapılan araştırma sonuçlarına göre, yüzde 96,5 Türkiye’de ev kiralarının “çok yüksek” veya “yüksek” olduğu görüşünü paylaştı.

Ev kira ücretlerinin “olması gerektiği gibi” olduğu görüşünü paylaşanların oranı yüzde 3,1 seviyesinde kalırken; kira ücretlerinin “düşük” veya “çok düşük” olduğu görüşünü paylaşanların oranı yüzde 0,4 olarak kaydedildi.

Cumhur İttifakı seçmeni kiraları yüksek buluyor

Araştırmaya seçmen bazında bakıldığında ise Cumhur İttifakının iki bileşeni olan AKP ve MHP seçmeni arasında da ev kira ücretlerinin “çok yüksek” veya “yüksek” olduğu görüşüm hâkim.

AKP seçmeninin yüzde 93,8’i kira ücretlerinin “çok yüksek” veya “yüksek” olduğunu belirtirken; yüzde 5,6’sı kira ücretleri “olması gerektiği gibi” yanıtını verdi.

Kira ücretlerinin “düşük” veya “çok düşük” olduğunu belirtken AKP seçmeni oranı ise yüzde 0,5 seviyesinde kaldı.

MHP seçmeninin de yüzde 97’si kira ücretlerinin “çok yüksek” veya “yüksek” olduğunu belirtti. Kira ücretlerinin “olması gerektiği gibi” olduğu görüşünü paylaşan MHP seçmeninin oranı ise yüzde 3 seviyesinde.

'Kira fiyatları çok yüksek' diyen CHP'li oranı yüzde 98

Araştırma sonuçlarına göre, CHP seçmeninin yüzde 98’i ev kiralarının “çok yüksek” veya “yüksek” olduğu görüşünü paylaşırken; kira fiyatlarının “olması gerektiği gibi” olduğu görüşünü paylaşanların oranı yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşti.

İyi Parti seçmeninin de yüzde 97’si ev kiralarının “çok yüksek” veya “yüksek” olduğu görüşünü paylaşırken; kira fiyatlarının “olması gerektiği gibi” olduğu görüşünü paylaşanların oranı yüzde 3,3 seviyesinde kaldı.

HDP seçmeninin ise neredeyse tamamı ev kiralarının “çok yüksek” veya “yüksek” olduğu görüşünü paylaşmakta.

Barınma krizi

Türkiye'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte talepte yaşanan patlama ve konut arzının yavaşlaması, kiralık ev fiyatlarında anormal yükselişlere yol açmıştı. Başta öğrenciler olmak üzere vatandaşların da pek çoğu barınma krizi yaşadıklarını ifade etmişti.

Üniversite öğrencilerinin ise artan kira fiyatları ve yurt bulamadıkları gerekçesiyle parklarda yatmaya başlaması, siyasetin gündemi haline geldi.

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Son olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada "İlgisi alakası olmayan kişileri güya bankların üzerine yatırarak Türkiye'de şu anda yurt yokmuş diye yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada" ifadelerini kullanmıştı.

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