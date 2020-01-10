Anket: Üniversiteliler mutsuz, memnuniyetin arttığı tek fakülte ilahiyat

188 üniversiten 35 bin 715 öğrenciye sorulan "Üniversitenizden memnun musunuz?" sorusu tıp dahil olmak üzere 30 fakültenin memnun olmadığı sonucunu ortaya çıkardı. İlahiyat fakülteleri ise memnuniyetin arttığı tek fakülte oldu.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel’in kurduğu, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) bu yıl 4'üncü kez üniversite gençliğini inceledi. "Türkiye Öğrenci Memnuniyeti Araştırması" genç işsizliğinin son olarak yüzde 25 oranına yükseldiği dönemde öğrenci memnuniyet oranı son 3 yılın en düşüğü oldu.

Anketten öne çıkan sonuçlar şöyle: