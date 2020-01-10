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Anket: Üniversiteliler mutsuz, memnuniyetin arttığı tek fakülte ilahiyat

Öğrenci Memnuniyeti Araştırması'na göre 2019 öğrenci memnuniyet oranında son 3 yılın en düşüğü oldu

10 Ocak 2020 10:54

188 üniversiten 35 bin 715 öğrenciye sorulan "Üniversitenizden memnun musunuz?" sorusu tıp dahil olmak üzere 30 fakültenin memnun olmadığı sonucunu ortaya çıkardı. İlahiyat fakülteleri ise memnuniyetin arttığı tek fakülte oldu.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel’in kurduğu, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) bu yıl 4'üncü kez üniversite gençliğini inceledi. "Türkiye Öğrenci Memnuniyeti Araştırması" genç işsizliğinin son olarak yüzde 25 oranına yükseldiği dönemde öğrenci memnuniyet oranı son 3 yılın en düşüğü oldu. 

Anketten öne çıkan sonuçlar şöyle: 

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  •  188 üniversiteden 6'sı devlet 8'i vakıf 14'ünde gerçek üniversite eğitimi veriliyor.

     Üniversitelerin yüzde 61'i öğrenme imkân ve kaynakları açısından çok problemli bulundu.

    Öğrencilerin yüzde 64'ü hocaların ders anlatımını işlevsiz, dersleri verimsiz buluyor.

    Öğrencinin, ‘lise' diye tanımladığı en alt seviyede 42'si devlet, 58 üniversite var.

    Öğrenci memnuniyet oranı son 3 yılın en düşük seviyesinde.

    188 üniversiteden 122'-si (yüzde 58) eğitimi yetersiz ve kalitesiz bulundu.

    Tıp dahil tüm fakültelerde memnuniyet puanı 5 ile 26 puan düştü.

    Öğrencilerin yüzde 58'i internet, sağlık ve yemekleri yetersiz buluyor.

  • Tıp fakültesi memnuniyeti son 3 yılda 517 puandan 488'e geriledi.

  • Mühendislik memnuniyeti son 3 yılda 432 puandan 412 puana geriledi.
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  • Diş Hekimliği memnuniyeti son 3 yılda 493 puandan 471'e geriledi.
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  • Sağlık Bilimleri memnuniyeti son 3 yılda 453 puandan 420'ye geriledi.
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  • Hukuk memnuniyet puanı son 2 yılda 423'den 397 puana geriledi.;
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  • İlahiyat memnuniyet puanı son 2 yılda 385'den 396'ya yükseldi.

 

 

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