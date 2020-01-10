Anket: Üniversiteliler mutsuz, memnuniyetin arttığı tek fakülte ilahiyat

188 üniversiteden 6'sı devlet 8'i vakıf 14'ünde gerçek üniversite eğitimi veriliyor.
Üniversitelerin yüzde 61'i öğrenme imkân ve kaynakları açısından çok problemli bulundu.
Öğrencilerin yüzde 64'ü hocaların ders anlatımını işlevsiz, dersleri verimsiz buluyor.
Öğrencinin, ‘lise' diye tanımladığı en alt seviyede 42'si devlet, 58 üniversite var.
Öğrenci memnuniyet oranı son 3 yılın en düşük seviyesinde.
188 üniversiteden 122'-si (yüzde 58) eğitimi yetersiz ve kalitesiz bulundu.
Tıp dahil tüm fakültelerde memnuniyet puanı 5 ile 26 puan düştü.
Öğrencilerin yüzde 58'i internet, sağlık ve yemekleri yetersiz buluyor.