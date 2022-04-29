Anket: Ukraynalıların hakkında en olumlu görüşlere sahip olduğu dördüncü lider Erdoğan

T24 Dış Haberler

Ukrayna'da yapılan yeni bir ankete göre Ukrayna halkının hakkında en olumlu görüşlere sahip olduğu dördüncü lider AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan.

Reyting Sosyoloji Grubu tarafından yapılan kamuoyu araştırmasına göre son iki ayda Ukrayna halkının hakkında en olumlu görüşlere sahip olduğu lider yüzde 92 ile Andrzej Duda oldu.

Duda'yı yüzde 87 ile Britanya Başbakanı Boris Johnson ve yüzde 86 ile ABD Başkanı Joe Biden takip etti. 4. sırada ise yüzde 76 ile Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.

Sonuçlara göre Ukrayna halkının yüzde 75'i Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nausėda, yüzde 75'i Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yüzde 66'sı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hakkında olumlu görüşlere sahip.

Rusya karşıtı enerji yaptırımlarında çekimser davranan Almanya'nın liderleri ise anketin alt sıralarında yer aldı. Ankete göre Ukrayna halkının yüzde 30'u Almanya Şansölyesi Olaf Scholz hakkında olumlu, %54'ü ise olumsuz görüşlere sahip.

Halkın yuzde 96'sı Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, yüzde 98'i ise Rusya lideri Vladimir Putin hakkında olumsuz görüşe sahip olduklarını söyledi.