Anket: Türkiye'nin yüzde 27'si, temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

MetroPOLL Araştırma'nın yaptığı ankete göre, halkın yüzde 54'ü sadece temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorken, yüzde 27'lik bir kesim de temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor.

MetroPOLL Araştırma'nın her ay düzenli olarak yaptığı Türkiye'nin Nabzı anketinin Nisan ayı sonuçları yayınlandı. Buna göre, vatandaşlara, "Şu andaki gelirinizle ilgili durumu hangisi daha iyi açıklar" diye soruldu.

Buna göre, halkın yüzde 17'si şu andaki geliriyle tüm ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabildiğini, yüzde 54'ü ise sadece beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini belirtti.

Vatandaşların yüzde 27'si de temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını söyledi.