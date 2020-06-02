Anket: Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözebilecek en iyi lider kim?

İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, kişisel sosyal medya hesabından 17-18 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen tek soruluk bir anketin sonucunu yayımladı. Ankete katılanların yüzde 39,7’si Türkiye’nin içinde bulunduğu krizin yarattığı ekonomik sorunları en iyi çözebilecek liderin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu düşünüyor.

Vatandaşa, “Sizce yaşadığımız krizin yarattığı ekonomik sorunları hangi lider en iyi şekilde çözebilir?” sorusu yöneltilen ankette yer alan şıklar arasında şu siyasi liderlerin isimlerine yer verildi:

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; Ankara Büyükşehir Belediye Bakanı Mansur Yavaş.

Ankete kaç kişinin katıldığı bilgisi paylaşılmazken, birinci sırada yer alan isim yüzde 39,7 oranıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. İkinci en çok oy alan seçenek ise yüzde 20,3 oranıyla “Hiçbiri” seçeneği oldu. Ankette seçenekler arasında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yer almaması dikkati çekti.

Selçuki'nin, "Önümüzdeki dönemi kimin 'Hiçbiri' olacağı belirleyecek" notuyla paylaştığı anketin sonuçları sırasıyla şöyle:

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: %39,7

Hiçbiri: %20,3

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: %9,7

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: %8,3

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: %5,6

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener: %4,6

Diğer: %4,1

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: %3,0

Ankara Büyükşehir Belediye Bakanı Mansur Yavaş: %2,4

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: %2,3