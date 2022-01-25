Anket: Trump 2024 seçimleri için Cumhuriyetçiler arasındaki popülaritesini koruyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir anket çalışmasında 2024 başkanlık seçimlerindeki muhtemel Cumhuriyetçi aday adayları arasında Eski Başkan Donald Trump tekrar açık ara birinci çıktı.

Trump'ın aday adayı olmaması halinde ikinci sıradaki Florida Valisi Ron DeSantis en güçlü aday konumunda.

Harvard CAPS/Harris tarafından yapılan ve The Hill'de yayınlanan ankete göre muhtemel isimler arasında Trump yüzde 57 ile Cumhuriyetçiler arasında popülaritesini hala koruduğunu gösterdi. İkinci sırada yüzde 12 ile DeSantis yer alırken onun hemen arkasından yüzde 11 ile eski başkan yardımcısı Mike Pence geldi. Hayali olarak belirlenen adaylardan diğerlerinin hiç biri iki haneli orana ulaşamadı.

Euronews'in haberine göre Trump'ın tekrar seçime girmemesi halinde ise katılımcıların yüzde 30'u DeSantis'i desteklerken, Pence'in desteği de yüzde 24 oldu. Böyle bir senaryoda üçüncü sırayı ise yüzde 14 ile Teksas Senatörü Ted Cruz aldı.

Trump henüz yeniden aday olup olmayacağı konusunda açık bir cevap vermese de sık sık diğer adaylarla dalga geçti ve 2022'deki ara seçimlerle ilgili siyasi faaliyetlerine hız verdi.

Trump'ın Biden'a karşı şansı da yüksek

Trump'ın ABD Başkanı Joe Biden'a karşı başkanlık yarışına gireceği bir senaryoda da Trump'ın desteği yüzde 46 olurken Biden'ın desteği yüzde 40'ta kaldı. Trump'ın karşısında Başkan Yardımcı Kamala Harris'in olduğu senaryoda ise Trump yüzde 49'a karşı yüzde 39 ile yine önde görünüyor.

DeSantis ile Harris'in mücadele edeceği bir senaryoda ise DeSantis yüzde 40 destek bulurken Harris yine yüzde 39'da kaldı.

Demokratlarda Biden'ın desteği çok yüksek değil

Biden 2024 yılında ikinci dönem başkanlık için aday olacağını açıklasa da Demokratlar arasındaki desteği Trump'ın Cumhuriyetçiler arasındaki desteğinin bir hayli gerisinde.

Olası Demokrat adaylar için yapılan ankette Biden'ın desteği yüzde 32 olurken Harris'in desteği yüzde 14 oldu. Bernie Sanders ve Hillary Clinton'ın oyları ise yüzde 11'de kaldı. Biden'ın tekrar aday olmamaya karar vermesi halinde ise Harris yüzde 23'lük destekle ilk sırayı alırken onu yüzde 17 ile Clinton takip etti. Bu senaryoda Sanders'ın oyu yüzde 12 oldu.

Harvard CAPS/Harris Eşdirektörü Mark Penn 2024 seçimleri için tahmin yürütmek için henüz çok erken olduğunu ve anket sonuçlarını yanılma payının yüksek olduğunu belirtti.

1815 kişinin katılımıyla yapılan anket 19-20 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi.