Anket sonucu: Rumlar, Türkleri istemiyor

T24 - Kıbrıs Rum kesiminde yapılan ankette adada yaşayan Türkler için olumlu sonuçlar çıkmadı. Anketin yapıldığı 1001 Rum'un çoğunluğu Türkleri adada istemiyor.





Fileleftheros gazetesi Rum tarafındaki ''RAI Consultants Public'' şirketine, 11-17 Ekim arasında, Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş üstündeki 1001 kişiyle telefon aracılığıyla yaptırdığı anketin sonuçlarını yayımladı.

Anket sonuçlarına göre Rumların yüzde 80'i garantileri, yüzde 62'si dönüşümlü başkanlığı, yüzde 71'i Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarını, yüzde 94'ü de Türk askerinin çözüm sonrasında adada kalmasını ''kesinlikle kabul edilemez'' buluyor.

Rumların yüzde 75'i de devam eden Kıbrıs müzakere sürecinin Kıbrıs sorununun çözümünü gündeme getirmeyeceğine inanıyor, yüzde 20'si ise çözüm olacağına inanıyor.

Yine ankete göre Rumlar, Kıbrıslı Türkleri sadece arkadaş, iş arkadaşı ve komşu olarak kabul ediyor, ancak şef, amir veya müdürleri olarak görmeyi kabul edemeyeceklerini belirtiyor.

Ankete katılanların yüzde 65'i, Kıbrıslı Türklerin yönetimi altına girecekleri bir düzenleme yapılmasını reddediyor. Özellikle 18-34 yaş grubunun yüzde 80'i Kıbrıs Türk idaresi altına girmeye karşı çıkıyor.

Kıbrıs sorunundaki tezlerini destekleyen Ruslara güvenen Rumlar, İngiltere ve Amerika'ya güvenmiyor; BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Aleksander Downer ve BM de Rumların güvenini kaybetmiş görünüyor.

Bu arada, ''adada iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çözümü mü yoksa iki devletli bir çözüm mü olmalı'' sorusuna ankete katılanların yüzde 63'ü, ''iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çözümü'', yüzde 20'si de ''iki devletli'' çözüm yanıtı verdi. Rumların yüzde 17'si ise adada başka bir çözüm olması gerektiğini görüşünü savundu.

Maraş'ın Rumlara verilmesiyle ilgili bir soruya ise katılımcıların yüzde 53'ü ''Maraş kesinlikle iade edilmelidir'', yüzde 26'sı ''belki iade edilmelidir'', yüzde 7'si ''belki iade edilmemelidir'', yüzde 10'u ''kesinlikle iade edilmemelidir'' yanıtını verdi.

