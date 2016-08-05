Anket sonucu: Almanlar Türkiye'yi AB'de istemiyor

Almanların Türkiye'nin AB'ye üyeliğine bakışını sorgulayan araştırmanın sonucuna göre,

sadece yüzde 15'lik bir kesim orta ve uzun vadede AB'nin Türkiye'ye kapılarını açması

gerektiğini düşünüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 80'i ise Türkiye'nin orta ve uzun vadede

AB'ye alınmasına karşı.



Nisan ayından bu yana büyük gerileme

Bu sonuçlar doğrultusunda Türkiye'nin AB'ye üyeliğine sıcak bakmayanların oranı Nisan

ayından beri yüzde 12 düzeyinde artarken, Türkiye'nin AB'ye üyeliğine sıcak bakanların sayısı

da aynı şekilde yüzde 12 düzeyinde geriledi. Araştırma, Alman Radyo Televizyon Kurumu

ARD ve yaklaşık on gazetenin 1997'den beri Almanya'daki siyasi eğilimin ölçüldüğü ve her ay

tesadüfen seçilmiş oy kullanma hakkına sahip yaklaşık bin kişinin telefonla aranarak

düşüncelerinin değerlendirildiği "Almanya'nın Trendi" anketi kapsamında yapıldı. "Almanya'nın

Trendi" araştırmalarında Türkiye'nin AB üyeliğine karşı görüş bildirenlerin sayısı hiç bu kadar

yüksek olmamıştı.

'Ankara'nın tutumu rahatsızlık veriyor'

Türkiye'de yaklaşık 3 hafta önce yaşanan darbe girişiminin ardından devletin attığı adımlara

destek verenlerin sayısı sadece yüzde 5 düzeyinde kalırken, ankete katılanların yüzde 90'ı

Ankara'nın darbe girişimi sonrası tutumundan rahatsız. Araştırmaya katılanların yüzde 88'i

Alman hükümetinin Ankara yönetimine daha kararlı bir biçimde yaklaşıp karşı tavır

takınmasından yana ve aksi görüşü savunanların oranıysa yüzde 10 seviyesinde.

'Türkiye ile pazarlıklar durdurulsun'

Ayrıca katılımcıların büyük bir çoğunluğu yüzde 69'luk bir oranla mülteci anlaşmasının

feshedilmesi pahasına Türkiye ile vizesiz Avrupa seyahati pazarlıklarının durdurulmasından

yana. Tersi görüşte olanların oranıysa yüzde 23. Katılımcıların yüzde 18'i darbe girişiminden

sonra Alman hükümetinin Ankara'ya gerekli desteği vermediği görüşünü savunurken, yüzde

74'lük bir çoğunluk aynı görüşte değil.



