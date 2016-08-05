Anket sonucu: Almanlar Türkiye'yi AB'de istemiyor

Almanların Türkiye'nin AB'ye üyeliğine bakışını sorgulayan araştırmanın sonucuna göre,
sadece yüzde 15'lik bir kesim orta ve uzun vadede AB'nin Türkiye'ye kapılarını açması
gerektiğini düşünüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 80'i ise Türkiye'nin orta ve uzun vadede
AB'ye alınmasına karşı.
Nisan ayından bu yana büyük gerileme
Bu sonuçlar doğrultusunda Türkiye'nin AB'ye üyeliğine sıcak bakmayanların oranı Nisan
ayından beri yüzde 12 düzeyinde artarken, Türkiye'nin AB'ye üyeliğine sıcak bakanların sayısı
da aynı şekilde yüzde 12 düzeyinde geriledi. Araştırma, Alman Radyo Televizyon Kurumu
ARD ve yaklaşık on gazetenin 1997'den beri Almanya'daki siyasi eğilimin ölçüldüğü ve her ay
tesadüfen seçilmiş oy kullanma hakkına sahip yaklaşık bin kişinin telefonla aranarak
düşüncelerinin değerlendirildiği "Almanya'nın Trendi" anketi kapsamında yapıldı. "Almanya'nın
Trendi" araştırmalarında Türkiye'nin AB üyeliğine karşı görüş bildirenlerin sayısı hiç bu kadar
yüksek olmamıştı.
'Ankara'nın tutumu rahatsızlık veriyor'
Türkiye'de yaklaşık 3 hafta önce yaşanan darbe girişiminin ardından devletin attığı adımlara
destek verenlerin sayısı sadece yüzde 5 düzeyinde kalırken, ankete katılanların yüzde 90'ı
Ankara'nın darbe girişimi sonrası tutumundan rahatsız. Araştırmaya katılanların yüzde 88'i
Alman hükümetinin Ankara yönetimine daha kararlı bir biçimde yaklaşıp karşı tavır
takınmasından yana ve aksi görüşü savunanların oranıysa yüzde 10 seviyesinde.
'Türkiye ile pazarlıklar durdurulsun'
Ayrıca katılımcıların büyük bir çoğunluğu yüzde 69'luk bir oranla mülteci anlaşmasının
feshedilmesi pahasına Türkiye ile vizesiz Avrupa seyahati pazarlıklarının durdurulmasından
yana. Tersi görüşte olanların oranıysa yüzde 23. Katılımcıların yüzde 18'i darbe girişiminden
sonra Alman hükümetinin Ankara'ya gerekli desteği vermediği görüşünü savunurken, yüzde
74'lük bir çoğunluk aynı görüşte değil.