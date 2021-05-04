Anket: Son seçimde yaşı tutmadığı için oy kullanamayan seçmenin parti tercihi ne?

MetroPOLL Araştırma'nın anketine göre, 2018'deki milletvekili seçimlerinde yaşı tutmadığı için oy kullanmayanların ilk tercihi yüzde 33 ile CHP olurken, ikinci tercihi yüzde 24 ile AKP, üçüncü tercihi de yüzde 6,5 ile MHP oldu.

MetroPOLL Araştırma'nın her ay düzenli olarak yaptığı Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021 anketinde, 2018 seçimlerinde yaşı tutmadığı için oy kullanmayan ve yaşı tutmasına rağmen oy kullanmayan seçmenin tercihleri incelendi.

Tüm seçmenin yüzde 3,8'ine denk gelen ilk kez oy kullanacakların ilk tercihi yüzde 33'le CHP oldu. AKP yüzde 24 ile ikinci sırada yer aldı. AKP'yi yüzde 6,5'la MHP, yüzde 4,1'le İyi Parti ve yüzde 3,9'la HDP takip etti. Kararsızların oy oranı ise yüzde 8,9 oldu.

2018 seçimlerinde yaşı tutmasına rağmen oy kullanmayanların tercihlerinde ise ilk sırada yüzde 15'le yine CHP geldi. CHP'yi yüzde 10,7'yle MHP takip ederken AKP'nin oranı ise 6,6 oldu. Kararsızların oy oranı ise 12,6 olarak ölçüldü.