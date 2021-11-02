Anket: Seçmenin yüzde 72'si hayat pahalılığı nedeniyle çok zorlanıyor

Sencar'ın Twitter'da "Seçmenlerin %72’si hayat pahalılığından çok zorlanıyor" notlu paylaşımına göre; katılımcılara "Ülkedeki hayat pahalılığı sizce ne durumda?" sorusu yöneltildi. Seçmenin yüzde 37'si ülkedeki hayat pahalılığını dayanılmaz boyutlara ulaştığını belirtirken; Yüzde 35'lik bir kesim de benzer şekilde hayat pahalılığı sebebiyle çok zorlandığını ifade etti. Yüzde 22'lik kesim zorlandığını ama dayanılmayacak gibi olmadığı görüşünde iken, buna karşılık yüzde 5'lik bir azınlık, ülkede hayat pahalılığının olmadığını açıkladı.