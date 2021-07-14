Anket: Seçmenin ikinci parti tercihi ne?

MetroPOLL'ün araştırmasına göre, seçmenlerin tercih ettiği ikinci partinin İyi Parti olduğu görüldü.

MetroPOLL Araştırma, yaptığı ankette, seçmene "Kendi partinize herhangi bir nedenle oy vermeyecek olsanız, hangi partiye oy verirsiniz" diye sordu.

Buna göre, seçmenin ikinci parti tercihi arasında ilk sırada yüzde 13,7 ile İyi Parti'nin geldiği görüldü.

İyi Parti'yi, yüzde 12,8 ile MHP, yüzde 11,4 ile CHP, yüzde 6,6 ile AKP, yüzde 2,5 ile HDP takip etti.

"Başka parti tercihim yok" diyenlerin oranı yüzde 25,5 olurken, fikri veya cevabı olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 23,5 oldu.