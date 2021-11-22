Anket, oyuncu Matthew McConaughey'in aday olursa Texas Valisi seçilebileceğini gösterdi

Yapılan bir ankete göre, Oscar ödüllü aktör Matthew McConaughey’in Texas Valisi seçilme ihtimali, görevdeki Greg Abbott’tan yüksek çıktı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Dallas Morning News’un anketi, Texaslıların neredeyse yarısının valilik için oylarını aktör Matthew McConaughey’e vereceğini gösterdi.

Ankete göre, Texaslıların yüzde 43’ü desteklerken, oyların yüzde 35’inin görevdeki Vali Abbott’a gittiği görüldü.

McConaughey’in Demokrat aday Beto O’Rourke karşısında ise yüzde 50 oy aldığı görüldü.

McConaughey daha önce adaylıkla ilgili yaptığı açıklamada “yalnızca seçmenler için faydalı lacaksam aday olurum” demişti.