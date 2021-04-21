Anket: Kanal İstanbul projesini desteklemeyenlerin oranı, destekleyenlerden daha fazla

Metropoll Araştırma'nın anketine göre; seçmenin yüzde 45'i hükümetin İstanbul'da yapmak istediği 'Kanal İstanbul' projesini desteklemezken, yüzde 39'luk bir kesim ise desteklediğini dile getirdi.

Metropoll Araştırma'nın "Türkiye'nin Nabzı" anketinin Mart ayı araştırmasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İnadına yapacağız" dediği Kanal İstanbul projesine ilişkin seçmene görüşleri soruldu.

Anket sonuçlarına göre, "Hükümetin Kanal İstanbul projesini destekliyorum" diyenlerin oranı yüzde 38,5'ta kalırken, "desteklemediğini" belirtenlerin oranı da yüzde 45,4 oldu.

"Fikrim veya cevabım yok" diyenlerin oranının ise yüzde 16,1 olduğu görüldü.