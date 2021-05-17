Anket: Japonların yüzde 80'inden fazlası ülkelerinin bu yaz Olimpiyatlar Oyunları'na ev sahipliği yapmasını istemiyor

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Yeni bir ankette Japonların yüzde 80'inden fazlasının ülkelerinin bu yaz yapılacak olan Olimpiyatlara ev sahipliği yapmasına karşı olduğu görülüyor.

Şu anda 4. bir Koronavirüs dalgasıyla mücadele eden Japonya'da cuma günü olağanüstü hal ilan edildi. Vakalardaki artış ülkenin sağlık sistemini riske attı. Doktorlar uzun süredir ekipman kıtlığından ve aşırı yorgunluktan söz ediyordu.

Asahi Shimbun gazetesinin hafta sonu yaptığı ankete göre Japonların yüzde 43'ü Olimpiyatların iptal edilmesini, yüzde 40'ı ise daha ileri bir tarihe alınmasını destekliyor. Bu sayılar bir ay önce yüzde 35 ve yüzde 34 idi.

Ankete göre 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın bu yaz Japonya'da yapılmasını isteyenlerin oranı yüzde 28'den yüzde 14'e düştü.

Ankete katılanlarında yüzde 59'u oyunlar gerçekleşecekse seyircisiz olmasını, yüzde 33'ü az sayıda taraftarın alanlara alınmasını, yüzde 3'ü ise normal kapasitede oynanmasını istediğini belirtti.

Anket için toplam bin 527 kişi soru cevapladı. Olimpiyat Oyunları, geçen sene Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.