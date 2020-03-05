Anket: Toplumun yüzde 57'si 'ekside yaşıyor'

Metropoll, 'Türkiye'nin Nabzı Ayın 5 Rakamı' başlıklı araştırmasını yayımladı. Araştırmaya göre, toplumun yüzde 57’si, 'ekside yaşıyor'.

Metropoll Araştırma, İdlib operasyonu başlamadan önce yurttaşlara faklı konularda 5 soru sordu. Araştırmada katılımcılara aylık bütçeleri ile ilgili bir soru soruldu. Buna göre seçmenlerin yüzde 57’sinin giderleri, gelirlerinden fazla. Araştırmada, toplumun yüzde 57’si, 'ekside yaşıyor' denildi.

Katılımcılara TSK'nin İdlib'de olmasının gerekli olup olmadığı da soruldu. Araştırmaya katılan seçmenlerin yüzde 48,8’i Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’de bulunmasını gerekli görmediğini belirtirken, yüzde 30.7 ise gerekli bulduğunu söyledi.

Araştırmaya katılanların yüzde 70,5’i sığınmacıların ekonomiye zarar verdiğini; yüzde 60’ı sığınmacıların savaştan sonra evlerine dönmeyeceklerini, yüzde 76,6’sı da sığınmacılara vatandaşlık verilmemesi gerektiğini düşünüyor.

Araştırmaya katılanlara, sadece imam nikâhı ile yaşamanın doğru olup olmadığı sorusu soruldu. Seçmenlerin yüzde 81'i resmi nikah olmadan yaşamanın doğru olmadığını belirtti.

Araştırmada katılımcılara son dönemde, yaşanan deprem ve çığ felaketlerine ilişkin hazırlıkların yeterli olup olmadığı da soruldu. Buna göre, halkın yüzde 73’ü deprem ve çığ gibi felaketlere yeteri kadar hazırlıklı olunmadığını düşünüyor.