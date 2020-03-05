Anket: Halkın yüzde 48,8'i "TSK'nın İdlib'de bulunması gerekli değil" diyor

Metropoll Araştırma Şirketi'nin anketine göre; halkın yüzde 48,8'i Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de bulunmasını gereklilik olarak görmüyor.

Metropoll Araştırma Şirketi'nin 'Türkiye'nin Nabzı-Ayın Beş Rakamı' araştırması yayınlandı. Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı harekâta da yer ver verilen anketin şubat ayı sonuçlarına göre; TSK'nın İdlib'de bulunmasını gerekli görmeyenlerin oranı yüzde 48,8 iken bunun gerekli olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 30,7. Konuyla ilgili fikri olmayanların ve cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 20,5.

Raporda yer verilen diğer 4 sonuç ise şöyle:

-Toplumun yüzde 57’sinin giderleri, gelirlerinden fazla.

-Türkiye’nin yüzde 81’i resmi nikah olmadan imam nikâhı ile yaşamayı doğru bulmuyor.

-Türkiye’nin yüzde 73’ü deprem ve çığ gibi felaketlere yeteri kadar hazırlıklı olunmadığını düşünüyor.

-Toplumun yüzde 70,5’i sığınmacıların Türk ekonomisine zarar verdiği görüşüne katılıyor.