Anket: Halkın neredeyse yarısı, "Türkiye kötü yönetiliyor" diyor

Avrasya Anket'in kurucusu Kemal Özkiraz, YouTube hesabından akademisyenlerin görev aldığı Yöneylem Araştırma'nın anketini paylaştı.

Ankete göre katılımcıların yüzde 48,7'si "Türkiye nasıl yönetiliyor?" sorusuna "Kötü" cevabını verdi. "Ne iyi ne kötü" diyenlerin oranı yüzde 17'de kalırken yüzde 30.2 oranında "İyi yönetiliyor" cevabı verildi. "Bilmiyorum" diyenlerin oranı ise 3,4'te kaldı.

Anketin çarpıcı kısımlarından biri de ekonomi politikalarına yönelik sorular ve verilen yanıtlar oldu. Ankete göre ekonomi politikalarını başarısız bulanların oranı yüzde 60,1 çıktı. "Ne başarılı ne başarısız buluyorum" diyenler 14.5, "Başarılı buluyorum" diyenler 20,7, "Bilmiyorum" yanıtını verenler ise 4,7 oranında kaldı.

Ankette öne çıkan sorular ve cevapları şu şekilde:

Türkiye başkanlık sistemiyle mi parlamenter sistemle mi yönetilmelidir?

Başkanlık sistemiyle yönetilmelidir - yüzde 33

Parlanmeter sistemle yönetilmelidir - yüzde 48.1

Bilmiyorum - yüzde 18.9

Önümüzdeki pazar günü miletvetkili seçimleri olsa kime oy verirsiniz?

AKP - yüzde 30.7

CHP - yüzde 24.8

HDP - yüzde 10.5

MHP - yüzde 7.7

İYİ Parti- yüzde 9.8

SP - yüzde 1.1

GP - yüzde 1.2

DP - yüzde 2.7

Karasız - yüzde 4.5

Oy kullanmayacak - yüzde 6.1

Cevap yok - yüzde 0.3