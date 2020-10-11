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Anket: Halkın neredeyse yarısı, "Türkiye kötü yönetiliyor" diyor

11 Ekim 2020 22:50

Akademisyenlerin görev aldığı Yöneylem Araştırma'nın son anketini paylaşan araştırmacı Kemal Özkiraz, kararsızlar dağıtıldığında bile AKP'nin yüzde 8'lik bir oy kaybı yaşadığını dile getirdi. Ankette, yurttaşlara parlamenter sisteme dönüş, ekonomi politikaları ve önümüzdeki pazar günü seçim olsa oy tercihlerini hangi yönde kullanacakları soruldu.

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