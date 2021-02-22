Anket: Cumhuriyetçilerin yüzde 46'sı Trump'ın kuracağı bir partiye geçmeye sıcak bakıyor

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ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin üyelerinin neredeyse yarısı, reform yapılmaması durumunda Donald Trump'ın kuracağı bir partiye katılabileceklerini ifade etti.

Suffolk Üniversitesi ve USA Today tarafından yapılan ankete katılan Cumhuriyetçilerin yüzde 46'sı, Trump'ın kuracağı bir partiye katılmak için Cumhuriyetçi Parti'den ayrılabileceklerini ifade etti. Anketi yanıtlayanların sadece yüzde 27'si Trump'ın parti kurması durumunda yollarına Cumhuriyetçi Parti ile devam edeceklerini söyledi. Geriye kalan yüzde 27'nin kararsız olduğu belirtildi.

USA Today'e konuşan Milwaukeeli bir küçük işletme sahibi Cumhuriyetçi Parti üyesi, "Cumhuriyetçilerin bizim için yeterince mücadele ettiğini düşünmüyoruz. Trump ise her gün bizim için mücadele edebileceği kadar mücadele ediyor" dedi.

Trump siyasi geleceği ile ilgili kesin açıklamalarda bulunmazken, 2. kez azil sürecinde aklandıktan sonra Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen figürlerinden Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell hakkında çok sert açıklamalarda bulunmuştu.

Ocak ayında Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar, Trump'ın "Vatansever Parti" adında yeni bir siyasi parti kurabileceğini ifade etmişti.