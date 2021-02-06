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Anket: Bu pazar seçim olsa, barajı 3 parti geçebiliyor, kararsız ve protesto oyları HDP, MHP ve İyi Parti'nin oylarından fazla

06 Şubat 2021 19:30

MetroPOLL Araştırma'nın Ocak ayında yaptığı anketin sonuçlarına göre, "Bu pazar seçim olsa" AKP, CHP ve İyi Parti barajı geçebiliyorken, HDP yüzde 8, MHP yüzde 6,9 oranında oy aldı. 

MetroPOLL Araştırma, Türkiye'nin Nabzı çalışmasında yer alan "Bu pazar erken bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusunun yanıtlarını yayınladı. 

Buna göre, ankette kararsızların, protesto oy kullananların ve cevap vermeyenlerin oranı yüzde 18,8 oranında oldu.

Saadet Partisi 1,8 oranında oy alırken, DEVA Partisi 1,1, Gelecek Partisi de 0,9 oranında oy aldı. 

 

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