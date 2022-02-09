Anket: Avrupalılar, NATO ve AB'nin Kiev'in yanında olması gerektiğini düşünüyor

T24 Dış Haberler

Yapılan yeni bir anket, Avrupa’da çoğunluğun Rusya’nın Ukrayna’yı 2022 içinde işgal edeceğini düşündüğünü gösterdi. Anket, Avrupalıların NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) Kiev’in yanında durması gerektiğini de gösterdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, AB nüfusunun üçte ikisine karşılık gelen yedi ülkede anketi yürüten Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Direktörü Mark Leonard “Veriler, Avrupa’da jeopolitik bir uyanış olduğunu gösteriyor.” dedi.

Leonard “AB ülkeleri Ukrayna konusunda bölünmüş, zayıf ve kayıp olarak gösterildi ancak Avrupa vatandaşları birleşmiş durumda. Vladimir Putin’in askeri eyleme geçebileceği konusunda hemfikirler” dedi.

Ankette çoğunluk, NATO ve 30 üye ülkenin Ukrayna’nın bağımsızlığının ana savunucusu olduğunu düşündüğünü, AB’nin de sorumluluğu olduğunu söyledi.

Sonuçlar, Ukrayna’yı koruma konusunda ABD’ye güvenin bir miktar daha düşük olduğunu gösterdi.

Araştırmayı yürütenler “Avrupalıların çoğunluğu NATO’ya güvense de ‘NATO’ artık yalnızca ‘ABD’ anlamına gelmiyor” dedi.