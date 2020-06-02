Anket: Amerikalıların yarısından fazlası Trump'ı 'ırkçı' buluyor

ABD'de yapılan bir anket araştırması, Amerikalıların yüzde 52'sinin başkanlarının ırkçı olduğuna inandığını ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 37’si ise karşıt görüşte.

Ankete göre ayrıca katılımcıların yüzde 33'ü ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter’daki etkinliğini sürdürmesi gerektiğine inanırken yüzde 54’ü ise artık tweet atmayı bırakması gerektiğini söyledi.

Katılımcıların yüzde 54’ü Trump'ın tweet atmayı bırakması gerektiğine inanıyor

Euronews'in haberine göre, daha önce ABD’de yapılan birçok ankette de Amerikalıların özellikle de siyah halkın Trump’ı ırkçı bulduğu sonucu ortaya çıkmış; eleştirileri reddeden ABD Başkanı ise kendisinin şimdiye kadar "siyahlar için en fazla çalışan başkan olduğunu" belirterek "Dünyanın en az ırkçı kişiyim" demişti.

Yahoo News / YouGov tarafından yapılan ankette, Trump’ı ‘ırkçı’ bulanların daha çok Demokrat kesimden olduğu belirtildi. Massachusettsli Demokrat Senatör Ed Markey de geçtiğimiz gün attığı tweetle Trump'a 'ırkçı' suçlamasında bulunmuştu.

Siyah Amerikalıların yüzde 74, Hispaniklerin ise yüzde 71 Trump'ı ırkçı buluyor

Ankete katılan siyah Amerikalıların yüzde 74’ü Trump'ın ırkçı olduğuna inandığını, yüzde 13 ise inanmadığını söyledi. Öte yandan Beyaz Amerikalıların yüzde 43'ü, siyahların yüzde 74 ile aynı fikri paylaşırken, yüzde 46'sı ise Trump'ın ırkçı olduğunu düşünmediğini dile getirdi.

Bu durum İspanyol Amerikalı katılımcılar için de neredeyse aynı sonucu verdi. Hispaniklerin yüzde 71'İ Trump'ın ırkçı olduğunu, yüzde 19'u ise olmadığını belirtti.

Ayrıca ankete katılan Cumhuriyetçilerin yüzde 62’lik bir kısmı Trump'ın ortalama Amerikalı bir yetişkinden neredeyse iki kat daha fazla tweet atmasını onayladı. Bu rakam Demokrat katılımcılar için yüzde 12 bağımsızlar için ise yüzde 29’da kaldı.