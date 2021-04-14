Anket: Amerikalılar için en kötü yer Washington D.C. çıktı

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ABD'de yapılan bir anket, ABD'nin başkenti Washington DC'nin "ülkedeki en kötü yer" olarak görüldüğünü gösterdi.

The Hill'de yer alan habere göre, YouGov'un yaptığı anket eyaletleri ikili şekilde oylamaya sunarak, seçilme oranlarını karşılaştırdı. Ankette 50 ABD eyaleti ve başkent Washington D.C. yarıştı.

Anket sonuçları, Washington D.C.'nin ikili karşılaştırmaların yalnızca yüzde 35'ünü kazandığını gösterdi.

Anketörler, Washington D.C.'nin sonuncu olmasının şehrin siyasi doğası ya da eyalet olmamasıyla ilgili olabileceğini söyledi.

Alt sıralarda yer alan eyaletler ise Alabama ve Mississippi oldu. Birinci ise Hawaii oldu.