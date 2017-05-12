Anket: Almanya'da SPD'ye destek azalıyor

Almanya'nın en kalabalık nüfuslu eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'da 14 Mayıs Pazar günü eyalet seçimleri yapılacak. Alman kamu televizyonu ARD tarafından yaptırılan "Almanya'da Trend” (Deutschlandtrend) anketine göre, seçim öncesinde Sosyal Demokrat Parti'nin Almanya genelindeki oy oranı düşüşünü sürdürüyor.

Infratest dimap şirketi tarafından düzenli olarak yapılan ve seçmen eğilimini belirlemeye yönelik anketin sonuçlarına göre, SPD Almanya genelinde bir önceki aya göre yüzde 4'lük düşüş kaydederek, yüzde 27'ye geriledi. Hristiyan Birlik'in oy oranı ise yüzde 3'lük artışla, yüzde 37'ye yükseldi.

Perşembe günü yayımlanan ankete göre, Yeşiller Partisi yüzde 8 ve Sol Parti yüzde 7 ile oy oranlarını korudu. Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oy oranı yüzde 2'lik artışla yüzde 8'e yükselirken, sağ popülist parti Almanya için Alternatif (AfD) ise yüzde 1'lik düşüşle yüzde 10'a geriledi.

Schulz ile gelen artış saman alevi miydi?

Ocak ayı sonunda SPD Yönetim Kurulu'nun genel seçimlerde başbakan adaylığına oybirliğiyle Avrupa Parlamentosu eski başkanı Martin Schulz'u seçmesinin ardından Şubat ayında yapılan anketlerde SPD'ye destek büyük oranda artmıştı.

Hangi parti iktidar olmalı?

Anket katılımcılarına Eylül ayında yapılacak genel seçimlerin ardından hangi partinin iktidar olmasını istedikleri sorusu yöneltildi. Bu soruya verilen yanıtlar geçen Şubat ayına göre büyük farklılık gösteriyor. SPD'ye destek geçen Şubat ayına oranla yüzde 14'lük bir düşüş kaydederek yüzde 36'ya geriledi. Buna karşılık Hristiyan Birlik partilerine destek yüzde 8'lik artışla yüzde 47'ye yükseldi.

Başbakan kim olmalı?

‘Eğer başbakanı doğrudan seçebilseydiniz, kimi seçerdiniz?” sorusuna anket katılımcılarının yüzde 49'u "Angale Merkel”, yüzde 36'sı ise "Martin Schulz” yanıtını verdi. Mart ayı sonunda "Schulz'u başbakan seçeceğini” söyleyenlerin oranı yüzde 45, "Merkel'i seçeceğini” söyleyenlerin oranı ise yüzde 36'ydı.

Merkel'e güven sürüyor

Anket sonuçlarına göre Almanya genelinde başbakan Merkel'e güven ise hala yüksek. Ankete katılanların yüzde 72'si "Merkel'in politikalarının ekonominin iyi gitmesine neden olduğunu”, yüzde 69'u ise "Merkel'in dünyada yaşanan huzursuzluklara rağmen Almanya'nın iyi durumda olmasını sağladığını” savunuyor. Öte yandan katılımcıların yüzde 57'si Merkel'in başbakan olarak ihtişamlı günlerinin ise geride kaldığı görüşünde.

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