Anket: Almanların çoğu güvende hissediyor

Alman devlet televizyonu ARD’nin perşembe günü Köln’de açıkladığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre, Almanya’da yaşayanların yüzde 73’ü kendini güvende hissediyor. Araştırmaya katılanların yüzde 23’ü ise endişe içerisinde yaşıyor.

Güvenlik hissi siyasi partilerin seçmenleri arasında büyük farklıklar gösteriyor. Örneğin Almanya’da Sol Parti seçmenlerinin yüzde 96’sı son terör saldırısına rağmen kendini güvende hissettiğini bildirirken, bu oran Yeşiller Partisi’nin seçmeninde yüzde 92’ye düşüyor.

Pozitif bir güven hissi, koalisyon partilerinin seçmenlerinde daha da düşüyor. Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) seçmenlerinin yüzde 78’si Almanya’da kendini güvende hissederken bu oran Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) seçmen tabanında yüzde 77’ye geriliyor. İslam ve mülteci karşıtı, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin seçmen tabanında ise sadece her üç kişiden biri (seçmenlerin yüzde 34’ü) Almanya’da terör saldırılarına karşı kendini güvende hissediyor.

Polise güven yüksek istihbarata düşük

Temsili araştırmaya katılanların yüzde 57’si Almanya’nın terör saldırılarına karşı iyi korunduğu görüşünde. Bu da 6 ay önce yapılan benzer bir araştırmaya göre Almanya’nın iyi korunduğunu düşünenlerin oranının yüzde iki artış gösterdiğine işaret ediyor.

Katılımcıların yüzde 36’sı havaalanı ve ana tren garları gibi yoğun insan kalabalığının olduğu mekânlardan uzak durmaya çalışıyor. Almanların yüzde 79’u videolu kontrol sistemlerinin geliştirilmesinden yana görüş bildiriyor.

Almanların polise olan güveni de yüksek kalmaya devam ediyor. Katılımcıların yüzde 88’i polise büyük güven duyuyor. Bu da Ekim ayında yapılan bir önceki araştırmaya oranla yüzde 4 oranında artış anlamına geliyor. Buna karşın katılımcıların Alman istihbarat birimlerine olan güveni ise daha düşük. Almanların yüzde 54’ü eyalet ve federal istihbarat teşkilatlarına güvenlerine ilişkin soruya “az” ve ya “hiç” yanıtını veriyor.

İç güvenlik ve mülteciler

Araştırmaya katılan Alman seçmenleri, iç güvenlik ve terör tehlikesine karşı savunma konularını, federal hükümetin ilgilenmesi gereken en önemli iki konu olarak görüyor. İç güvenlik konusu, Eylül ayında yapılacak genel seçimler yaklaştıkça iç politikada da daha önemli bir rol oynuyor. Birçok uzman bu bağlamda Almanya’da agresif bir seçim kampanyası süreci yaşanmasını bekliyor.

Infratest dimap adlı kamuoyu araştırma enstitüsü ARD için 2 ve 3 Ocak 2016 tarihlerinde yaptığı araştırmada toplam 1.005 seçmen ile görüştü.

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DW/epd, BD/GA