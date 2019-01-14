Anket: ABD'de federal hükümetin kapanmasının sorumluluğu kimde?

ABD'de ülke tarihinin en uzun süren hükümet kapanması üzerine sorumluluğun kimde olduğu tartışılıyor. Yeni bir ankete göre sorumlunun ABD Başkanı Donald Trump olduğunu düşünenlerin sayısı artarken, Trump’ın danışmanlarına 24 gündür süren kapanmanın kendisi için bir kazanç olduğunu söylediği belirtildi.

Guardian’ın haberine göre, 24 gündür yaklaşık 800.000 bin federal çalışan devletten maaşlarını alamıyor. Devlet kurumları da ödeneklerini alamazken, havalimanı güvenliği ve ihtiyaç durumundaki Amerikalılara yapılan yiyecek yardımı gibi servislerin sıkıntıda olduğu tespit edildi.

ABC News ve Washington Post konu üzerine bir anket yaptı. Ankete göre katılımcıların yüzde 53’ü Trump ve Cumhuriyetçilerin suçlu olduğunu düşünürken yüzde 29’u ise Demokratları sorumlu tutuyor. Yüzde 13’lük bir kesim ise iki tarafın ortak sorumluluğu olduğunu düşünüyor.

Ankete göre, sınıra yapılacak bir duvar için destek 2018 Ocak’ta yüzde 34’ken, şu an yüzde 42’ye çıktı. Cumhuriyetçiler arasında duvara destek verenlerin oranı ise yüzde 87.