Anket: ABD'de genç yetişkinlerin çoğu ülkede "akıl sağlığı krizi" olduğunu düşünüyor

ABD’de yapılan bir anket, genç yetişkinlerin neredeyse dörtte üçünün ülkede bir “akıl sağlığı krizi” olduğunu düşündüklerini söyledi.

The Hill’de yer alan habere göre, Harvard Kennedy School Politika Enstitüsü tarafından yapılan bir ankete katılanların yalnızca yüzde 6’sı ABD’de bir akıl sağlığı krizi olduğuna ilişkin cümleye katılmadıklarını söyledi.

Ankete katılan genç yetişkinlerin yüzde 52’si depresyon ve umutsuzluk hisleri yaşadıklarını söylerken neredeyse dörtte biri kendilerine zarar vermeyi düşündüklerini belirtti. Katılanların dörtte birinden fazlası intihar eden bir tanıdıkları olduğunu belirtti.

Ankete 18 ve 29 yaş aralığında 2 binden fazla kişi katıldı.

Daha önce California Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, genç yetişkinlerin neredeyse yarısının pandeminin ikinci yılında akıl sağlığı sorunlarıyla karşılaştıkları görülmüştü.