Anket: ABD'de Fox News izleyicisinin yarısı Bill Gates'in Koronavirüs aşısıyla insanlara mikroçip takacağını düşünüyor

Yahoo News ve YouGov tarafından yapılan ankete göre, ankete katılan ve FoxNews'u televizyondaki birincil haber kaynağı olarak adlandıranların yüzde 50'si Gates hakkındaki Koronavirüs komplosuna inanıyor. Teoriye göre, Bill Gates'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için geliştirilecek aşıyı insanlara çip takmak ve böylece onları gözetim altına alacağına inanılıyor.

Bu teori, Gates'i ve Melinda Gates Vakfı'nı Koronavirüs salgınıyla ilişkilendirme çabalarından kaynaklanıyor. Bu çabaların temelindeyse vakfın araştırma ekibine milyonlarca dolar hibe etmesi yatıyor.

Ankete göre, Cumhuriyetçilerin sadece yüzde 26'sının komplo teorisini yalan diye tanımlamasına kıyasla Demokratların sadece yüzde 19'u teoriye inandığını söyledi.

2016 seçimlerinde Trump'a oy verenlerin yüzde 44'ü, daha önce denetçilerin 'yalan' olduğunu söylediği teoriye inandığını söyledi. Fox News daha önce bu teoriyi destekleyen bir tarafta yer almadı.

Anket, bin 640 yetişkin ABD'liyi ulusal çapta temsili örneklem olarak kullandı ve cinsiyet, yaş, ırk ve eğitimin yanı sıra 2016 başkanlık seçimlerindeki oy, kayıt durumu ve haberlere ilgiye göre derlendi. Ankette, halkın büyük çoğunluğu "Koronavirüs hakkında yanlış ya da yanıltıcı bilgi aktarımı" konusunda "çok" ya da "bir miktar" endişelendiğini söyledi.

Anket, Demokratların yarısından fazlasının en yanıltıcı bilgi kaynağı olarak Trump yönetimini seçtiğini, fakat diğer yandan Cumhuriyetçilerin yüzde 50'den fazlasının ana akım medyaya işaret ettiğini söylüyor.

Trump seçmeninin yüzde 44'ü "Aşı olurum" dedi

Ankete katılan Amerikalıların sadece yarısı "Koronavirüs aşısı mevcut olduğunda" aşı olmayı planladığını söylüyor. Trump seçmenlerinin sadece yüzde 44'ü aşı olacağını belirtiyor.

Aşı karşıtı protestocular ABD'de giderek büyüyen bir güç haline geldi ve protestolardaki artan varlıkları halk sağlığı uzmanlarını endişelendiriyor.