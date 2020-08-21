Anket: ABD'de 2016'da sandığa gitmeyenlerin çoğu kasım seçimlerinde Biden'a oy verecek

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Yapılan yeni bir ankete göre ABD'de 2016 seçimlerinde oy kullanmayan seçmenlerin çoğu, 3 Kasım'da Demokrat aday Joe Biden'a oy vermeyi planlıyor.

USC Dornsife anketine göre 2016'da sandığa gitmeyen seçmenlerin yüzde 52'si 3 Kasım seçimlerinde Biden'a oy vereceğini söyledi. Katılımcıların yüzde 32'si Trump için sandığa gideceklerini söylerken, yüzde 16'sı da tercihlerini bir başka adaydan yana kullanacaklarını bildirdi.

Ankete göre 2016 seçimlerinde iki büyük partinin adayı dışında bir adaya oy verenlerin yüzde 41'i de bu kez Biden'a oy vereceklerini söyledi. Trump, yüzde 30 ile bu kategoride de Demokrat rakibinin gerisinde kaldı.

2016'da Demokrat Parti'nin adayı olan Hillary Clinton'a oy verenlerin yüzde 92'si Biden için bu sene de sandığa gideceklerini söylerken, yüzde 4'ü bu sefer Trump'ı destekleyeceklerini söyledi.

Ankete göre Trump da 2016'da aldığı oyların yüzde 88'ini korumayı başardı. Geçmişte Trump'a oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 9'u Kasım'da Biden'a oy vereceklerini ifade etti.

11-16 Ağustos tarihleri arasında yapılan ankete bin 500 kişinin katıldığı belirtildi.