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Ankesörlü telefondan bomba ihbarı alarmı

Antalya polisi ihbarı yapan kişiyi arıyor

10 Nisan 2017 23:35

Antalya'da ankesörlü telefondan yapılan bomba ihbarı polisi alarma geçirdi.

DHA’da yer alan habere göre, olay, dün saat 18.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddedeki bir parkta bulunan ankesörlü telefondan polisi arayan kişi, Muratpaşa ilçesinde bombalı eylem yapacağını bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri, telefonun açıldığı ankesörlü telefonu belirleyerek güvenlik önlemi aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin parmak izi çalışması yaptığı ankesörlü telefonu en son 30-35 yaşlarında kirli sakallı bir kişinin kullandığı tespit edildi. Polis, 1.70- 1.75 boyunda, 70-75 kg ağırlığında, gri montlu, lacivert kot pantolonlu kişiyi arıyor.

 

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