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'Ankesörlü telefon' soruşturmasında Genelkurmay'a 5 bin kişilik liste

Soruşturmalar kapsamında halen deşifre olmayan çok sayıda subayın ismine ulaşıldığı iddia edildi

03 Mart 2018 11:34

'FETÖ'nün mahrem yapılanmasındaki iletişim sistemi olduğu iddia edilen 'ankesörlü telefon' soruşturmasında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 5 bin civarında 'kripto' askeri tespit etti. Savcılık, 'şüpheli' listesindeki askerlerin isimlerini Genelkurmay Başkanlığı’na bildirdi.

'FETÖ yapılanmasında görev alan ‘imam’ların, deşifre olmamak için kendilerine bağlı örgüt üyelerini kontörlü telefonlardan aradığı iddia edilirken, bu kapsamda birçok ilde soruşturma başlatıldı. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Soruşturmalar kapsamında halen deşifre olmayan ve FETÖ ile iltisakı bulunan çok sayıda subayın ismine ulaşıldığı iddia edildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada ilk olarak kontörlü-ankesörlü telefonlarla görüşme yapanların HTS dökümlerini çıkardı. Bu şekilde HTS dökümlerinde yer alan numaraları kullanan askerler tespit edildi. Yanlış bir işlem yapılmaması için bu askerlerin aranma sıklığına göz atıldı. Birden fazla kez arananlar listeye konuldu. Daha sonra ise aynı telefondan başka askerlerin de ardışık olarak aranıp aranmadığı araştırıldı.

İlk etapta kontörlü-ankesörlü telefon trafiğine yaklaşık 50 bin askerin takıldığı görüldü. Ancak yapılan analiz sonucu FETÖ ile iltisaklı olduklarına dair emareleri fazla olanların sayısının 5 civarında olduğu belirlendi. Bu şekilde listeye nihai şekli verilmiş oldu. Listede halen bazı kritik görevlerde olan askerlerin de bulunduğu ifade edildi.

“Kontörlü telefon” soruşturmasının şüphelilerinin sayısının en fazla olduğu komutanlığın ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı olduğu öğrenildi. Kara Kuvvetleri’ndeki şüpheli sayısının 3 bin civarında olduğu belirtilirken, bu sayının Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda bin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’nda da bin civarında olduğu kaydedildi. Titiz çalışmalar neticesinde hazırlanan liste, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Genelkurmay Başkanlığı’na bildirildi. Savcılığın, belirli periyotlarla şüpheli listesinde bulunan askerlerle ilgili işlem yapacağı kaydedildi.

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