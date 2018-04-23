T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ankara'yla KKTC arasında kadife ayrılık gerilimi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kıbrıs Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kadife ayrılık ve konfederasyon fikirlerini' önerdi

23 Nisan 2018 18:01

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’ine (KKTC) giderek siyasi parti liderleri ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. Çavuşoğlu’nun katıldığı toplantılarda gündeme gelen ‘kadife ayrılık’ tartışmaları basına sızdı. Kıbrıslı Türk medya kuruluşlarına göre Çavuşoğlu ‘Akıncı’ya kadife ayrılık ya da konfederasyon fikirlerini’ önerdi. Cumhurbaşkanı Akıncı bu önerilere karşı çıkarken Kıbrıslı siyasi liderler görüş birliğine varamadı.

Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı’nda yaklaşık 4 saat süren görüşmelerin ardından basına herhangi bir açıklama yapılmazken, toplantının içeriğine ilişkin basına yansıyanlarla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Basına sızdırılan haberlere göre, Çavuşoğlu’nun masaya konfederasyon önerisini getirmesi üzerine, Akıncı “Ben masaya konfederasyon görüşmek için oturmam” diyerek tepki gösterdi. Aynı şekilde Toplumcu Demokrasi Partisi lideri ve Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit de Akıncı ile benzer cevabı Ankara’ya iletti.

Öte yandan Dışişleri Bakanı’nın “Federasyon fikri ömrü tamamlandı” açıklaması Rum Kesimi’nde tartışma yarattı.

ETİKETLER

KKTCkadife ayrılıkkonfedarasyonMustafa AkıncıÇavuşoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24