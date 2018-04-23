Ankara'yla KKTC arasında kadife ayrılık gerilimi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet’ine (KKTC) giderek siyasi parti liderleri ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. Çavuşoğlu’nun katıldığı toplantılarda gündeme gelen ‘kadife ayrılık’ tartışmaları basına sızdı. Kıbrıslı Türk medya kuruluşlarına göre Çavuşoğlu ‘Akıncı’ya kadife ayrılık ya da konfederasyon fikirlerini’ önerdi. Cumhurbaşkanı Akıncı bu önerilere karşı çıkarken Kıbrıslı siyasi liderler görüş birliğine varamadı.

Duvar'dan Nikolaos Stelya'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı’nda yaklaşık 4 saat süren görüşmelerin ardından basına herhangi bir açıklama yapılmazken, toplantının içeriğine ilişkin basına yansıyanlarla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Basına sızdırılan haberlere göre, Çavuşoğlu’nun masaya konfederasyon önerisini getirmesi üzerine, Akıncı “Ben masaya konfederasyon görüşmek için oturmam” diyerek tepki gösterdi. Aynı şekilde Toplumcu Demokrasi Partisi lideri ve Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit de Akıncı ile benzer cevabı Ankara’ya iletti.

Öte yandan Dışişleri Bakanı’nın “Federasyon fikri ömrü tamamlandı” açıklaması Rum Kesimi’nde tartışma yarattı.