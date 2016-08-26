Ankara'yı ziyaret eden Joe Biden'ın beden dili ne anlatıyor?

Davranış Bilimleri Uzmanı Riccon İlhan Doğan, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Ankara temaslarını yorumladı. Doğan'a göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’la ve Başbakan Binali Yıldırım’la görüşen Biden’ın vücut dili de ziyareti kadar çok şey anlatıyordu. Doğan, Biden’ın 'aşırı pozitif' tavrına dikkat çekerek, “Türkiye’ye şartlanmış gelmiş. ‘Git oraya, çok pozitif davran’ düşüncesini çok güzel uyguladı. Şov yaptı. Her türlü kamuflaja girdi" dedi.

Habertürk'ten Arif Akdoğan'ın haberine göre Doğan şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaşmasında iki eliyle tutması, özellikle sağ koluna da dokunması, ‘Bizden sana zarar gelmez’ mesajını içeriyor. Biden, bu davranışı ile ‘Biz sizin dostunuzuz, güvenin, her şey kontrol altında’ demeye çalışıyor. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı kendisine mesafeli davranıyor. Erdoğan, duruşu ile ‘güvenmediği’ mesajını veriyor, duygularını davranışları ile saklamıyor.”

"Birbirimizi biliyoruz"

“Biden’ın Başbakan ile tokalaşması adeta ‘Yiğit yiğidi gözünden tanır’ fotoğrafı. O kadar yaklaşıyorlar birbirlerine. Başbakan, ‘Ben sizin kim olduğunuzu biliyorum’ diyor. Gülüyor ve gözlerinin içine bakıyor. ‘Samimi değilsiniz’ diyor. Gülüşü çok anlamlı. Ancak Biden da ‘Siz bizi biliyorsunuz, ben de sizi biliyorum’ der gibi bakıyor. Karşılıklı güven sorununu ortaya koyan bir fotoğraf karesi. Yıldırım’ın duygusal ve iyimser bir hali var. Endişesini içinde saklıyor.”

"Abartılı tavır"

“TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile tokalaşması ve Kahraman’ın omzundan tutup yürümesi, ‘Ben de sizdenim. Aynı üzüntüleri yaşıyorum’ mesajı anlamına geliyor. Abartılmış bir tavır var aslında.”